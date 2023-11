Arbeiten werden in den Nachtstunden durchgeführt

Lahnstein. In der Zeit von Montag, 20. November bis Freitag, 01. Dezember 2023 finden Schweißarbeiten an der Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein statt.

Die Maßnahmen sind notwendig, um die Sicherheit und Stabilität der Brücke zu gewährleisten, die täglich von Tausenden von Fahrzeugen befahren wird. Um die Beeinträchtigung des Verkehrs zu minimieren, werden die Schweißarbeiten nur nachts zwischen 21.00 und 5.00 Uhr stattfinden.

Während dieser Zeit wird die Brücke für den Fußgängerverkehr einseitig gesperrt und eine Umleitung über die bestehenden Fußgängerüberwege oder die Ampelanlage eingerichtet.

Die Arbeiten werden in drei Nächten durchgeführt und die Baustelle wird entsprechend nach Arbeitseinsatz aktiviert und deaktiviert, um die Beeinträchtigungen für Anwohner und Pendler so gering wie möglich zu halten.

Die Stadtverwaltung bittet die betroffenen Bürger um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten, die während dieser Arbeiten entstehen können. Die ausführende Firma ist bemüht, die Arbeiten so schnell und effizient wie möglich abzuschließen, um die Belastung für die Bevölkerung zu minimieren.

Für weitere Informationen oder bei Fragen steht die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 02621 914 213 oder per E-Mail unter p.hillen@lahnstein.de zur Verfügung.

Bild: An der Rudi-Geil-Brücke werden Schweißarbeiten durchgeführt (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)