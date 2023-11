Am 25. November in der Stadthalle Lahnstein

Lahnstein. Am Samstag, 25. November 2023 verspricht das 13. Internationale Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival mit einer faszinierenden Mischung renommierter Künstler ein unvergessliches Konzerterlebnis in der Stadthalle Lahnstein.

Die Besonderheit des Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestivals liegt in seiner dynamischen Präsentation. Die Künstler treten in wechselnden Besetzungen auf, von Soloperformances bis hin zu Quartetten. Diese Vielfalt verleiht dem Festival eine einzigartige Note und fördert hoch kommunikative musikalische Kreativität, gepaart mit herausragender Technik und Einfühlungsvermögen. Es spielen in diesem Jahr Lulo Reinhardt, Jule Malischke, Yuliya Lonskaya und Gerd Stein in Begleitung des Percussionisten Uli Krämer

Lulo Reinhardt, der in Koblenz geborene Gitarrenvirtuose, steht für Weltmusik und Latin Swing. Aufgewachsen in der Sinti-Tradition, wurde er von der Musik seines Vaters Bawo Reinhardt und der Legende Django Reinhardt geprägt. Seine beeindruckende Karriere führte ihn um die ganze Welt.

Die Gitarrenkünstlerin Jule Malischke, Dozentin an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden, gilt als eine aufregende Entdeckung der aktuellen Gitarren- und Singer-Songwriter-Szene. Ihr brillanten Gitarrenspiel bewegt sich mühelos zwischen virtuoser konzertanter Gitarrenliteratur, komplexen Fingerstyle-Arrangements und ihren eigenen Songs, die von ihrer außergewöhnlichen Stimme geprägt sind.

Die weißrussische Künstlerin Yuliya Lonskaya beeindruckt an der Gitarre mit Brillanz und Vielseitigkeit. Ihr frischer und einzigartiger Stil, der Classic-, Folk-, Jazz- und Bossa Nova-Arrangements umfasst, hat bereits internationale Anerkennung gefunden.

Gerd Stein, Magister der Musikwissenschaft, Gitarrist und stilistischer Tausendsassa, erkundet mit seinem Instrument entlegene Winkel des musikalischen Universums. Seine Jazz- und Weltmusik-Projekte spiegeln seine intensive Beschäftigung mit brasilianischer, kubanischer, spanischer und afrikanischer Musik wider.

Das 13. Internationale Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival bietet ein unvergessliches Erlebnis für Musikliebhaber. Die Veranstaltung findet am 25. November 2023 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Lahnstein, Salhofplatz 1, 56112 Lahnstein statt. Karten sind zum Preis von 22,00 Euro zzgl. Servicegebühr online unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=207722 und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich.

Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.00 Uhr, Tickets können dann für 25,00 Euro erworben werden.

