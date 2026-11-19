Aufgrund der sich abzeichnenden steigenden Wasserstände des Rheins und der länger anhaltenden Niederschlagssituation in Süddeutschland haben die Stadtverwaltung Koblenz und die ausführende Bau-Arbeitsgemeinschaft Pfaffendorfer Brücke sich mittlerweile auf die Detailplanung und Veranlassung der Einhubarbeiten im Zuge des Pegelanstiegs des Rheins verständigt.

Die Stadtverwaltung kann nunmehr mitteilen, dass die kurzfristige Koordinierung aller Beteiligten, wie beispielsweise die an der Verladung als auch der am Einhub beteiligten Firmen, gelungen ist und sich der Transportverband einer niederländischen Firma unter luxemburgischer Flagge auf dem Weg zum Mannheimer Rheinauhafen befindet und diesen voraussichtlich im Laufe des Donnerstags, 19. November, erreichen wird. Die Schlüsselstellen auf dem Weg dorthin sind die Rheinpegel von Kaub und Oestrich-Winkel, die nun eine ausreichende Wasserstandsprognose aufweisen.

In Mannheim wird am Donnerstag mit den Vorbereitungen zur Verladung der jeweils rund 475 Tonnen schweren Stahlbauteile auf den Schiffsverband begonnen, ehe die am Freitag die eigentliche Verladung stattfinden wird.

Am Samstag, 21. November, wird der Transport der letzten fehlenden großen Stahlsegmente, die auch als Schüsse bezeichnet werden, nach Koblenz durchgeführt.

Ab Montag, 23. November, 8 Uhr wird der Rhein als Bundeswasserstraße bis voraussichtlich 17 Uhr für den Einhub des südlichen Mittelsegmentes gesperrt. Die Positionierung wird rund zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen. Für den eigentlichen Einhub sind weitere sechs Stunden aktuell eingeplant.

Am Dienstag, 24. November, wiederholt sich das Prozedere zwischen 8 bis 17 Uhr für den Einhub des nördlichen Mittelsegments und es kommt erneut zu einer Sperrung des Rheins.

Durch die kurzfristige Ausnutzung der geänderten Wetter- und Wasserstandssituation ist es möglich, die Stahlbauteile noch vor Weihnachten in die Einbaulage zu bringen und zu verschweißen. Zu Beginn des neuen Jahres kann mit der Herstellung der Fahrbahnplatte begonnen werden.

Ursprünglich war der Einhub der beiden Mittelfelder bereits für Ende September geplant. Aufgrund der anhaltenden niedrigen Wasserstände des Rheins, die deutlich unter dem gleichwertigen Wasserstand lagen, war dies seinerzeit nicht möglich. Der gleichwertige Wasserstand dient als Richtwert, bei dem die garantierte Mindestfahrrinnentiefe auf frei fließenden Flüssen wie dem Rhein noch sichergestellt ist.

Bildunterzeile:

Am Mittwochmittag passierte der Schubverband, der die Mittelfelder nach Koblenz transportieren wird, auf seinem Weg nach Mannheim die Pfaffendorfer Brücke. In Koblenz sollen am Montag und Dienstag die jeweils 475 Tonnen schweren Bauteile eingehoben werden. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz