Oberbürgermeister Lennart Siefert überreicht Lahnstein-Label zum Jubiläum

Lahnstein. Ein halbes Jahrhundert Globus in Lahnstein – das ist nicht nur für das Unternehmen selbst ein besonderer Anlass, sondern auch für die Stadt. Seit 50 Jahren gehört der Globus-Markt zum Lahnsteiner Wirtschaftsleben und ist für viele Menschen aus der Stadt und der Umgebung eine feste Adresse für ihren Wocheneinkauf. Im Rahmen der Jubiläumsfeier des Warenhauses überreichte Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert als Zeichen der Anerkennung das Lahnstein-Label.

Mit seinem vielfältigen Sortiment ist Globus seit Jahrzehnten eine feste Anlaufstelle für den täglichen Einkauf und zugleich ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in Lahnstein. Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen wie Lesungen und verschiedene Aktionen erweitern das Angebot und bringen Menschen zusammen. Zudem engagiert sich das Unternehmen über den Geschäftsbetrieb hinaus für das gesellschaftliche Leben in der Stadt und unterstützt immer wieder örtliche Vereine und Institutionen mit Spenden.

„Der Globus gehört einfach zu Lahnstein dazu. Man geht einkaufen und trifft eigentlich immer jemanden, den man kennt. Das macht den Markt auch zu einem Ort der Begegnung. Ich gratuliere herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg“, so Lennart Siefert bei den Feierlichkeiten.

Mit dem Lahnstein-Label macht die städtische Wirtschaftsförderung besondere Jubiläen und Erfolgsgeschichten der heimischen Wirtschaft sichtbar. Unternehmen und Gewerbetreibende, bei denen ebenfalls ein Betriebsjubiläum oder ein besonderer Anlass ansteht, können sich per E-Mail an c.noack@lahnstein.de an die Wirtschaftsförderung wenden.

Bildunterzeilen:

Zum 50-jährigen Bestehen von Globus Lahnstein überreichte OB Lennart Siefert im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten das Lahnstein-Label an Geschäftsführer Manfred Ziemen. (Foto: Christoph Noack / Stadtverwaltung Lahnstein)