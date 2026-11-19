Der Soroptimist Club Koblenz, das Bildungsbüro der Stadt Koblenz und der Verein coach@school e.V. fördern gemeinsam die Lesekompetenz von Kindern an der Grundschule Rohrerhof im Koblenzer Stadtteil Metternich. Dank der finanziellen Unterstützung des Soroptimist Clubs unter der Leitung von Präsidentin Regina Immes erhält eine Klasse zwei mehrsprachige Bücherkoffer, die von den Kindern regelmäßig mit nach Hause genommen werden können.

Die Vermittlung der Schule erfolgte durch das Bildungsbüro Koblenz, das die Kooperation zwischen den Beteiligten begleitet hat. Bei einer gemeinsamen Übergabe stellte Kilian Maaß, Standortmanager Rheinland-Pfalz von coach@school e.V., das Programm vor. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2 a erlebten im Rahmen einer lebendigen Schulstunde wie toll Lesen und Vorlesen sein kann.

Das Bücherkoffer Programm fördert die Lesefreude, stärkt die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule und würdigt die sprachliche Vielfalt in den Familien. Die mehrsprachigen Bücher ermöglichen gemeinsames Lesen auf Deutsch und in den jeweiligen Familiensprachen.

Neben den Schülerinnen und Schülern nahmen auch Eltern und Schulelternvertreter, Vertreterinnen und Vertreter des Soroptimist Clubs sowie der Stadtverwaltung Koblenz teil.

Für die Grundschule Rohrerhof unter der Schulleitung von Melanie Zepp ist das Programm eine wertvolle Ergänzung ihres Engagements für individuelle Förderung und Bildungsgerechtigkeit. Auch das Bildungsbüro Koblenz sieht in der Kooperation ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Vernetzung lokaler Bildungsakteure. Daher ist bereits die Anschaffung eines weiteren Bücherkoffersets durch das Bildungsbüro der Stadt Koblenz in Kooperation mit dem Verein coach@school e.V. in Planung.

Der Soroptimist Club Koblenz engagiert sich seit vielen Jahren für soziale und bildungsbezogene Projekte in der Region. Neben der Förderung an der Grundschule Rohrerhof wird der Club künftig auch das Bücherkoffer-Programm an der Regenbogen-Grundschule Koblenz-Lützel unterstützen.

Die Beteiligten sind sich einig: Wenn Schule, Elternhaus, Zivilgesellschaft und Kommune zusammenarbeiten, entstehen nachhaltige Bildungsangebote. Das Bücherkoffer-Programm an der Grundschule Rohrerhof ist dafür ein gelungenes Beispiel.

Bildunterzeile:

Gruppenfoto:

Gemeinsam mit Lehrkräften, Vertreterinnen und Vertretern des Schulelternbeirats, des Soroptimist Clubs und der Stadt Koblenz konnte Regina Immes als Präsidentin des Soroptimist Clubs (6. von links) und Kilian Maaß vom Verein coach@school e.V. (7. von links) die Bücherkoffer an der Grundschule Rohrerhof übergeben. Foto: Michael Lüdecke/Stadt Koblenz

Einzelfoto:

Kilian Maaß, der das Bücherkofferprogramm im Verein coach@school e.V. koordiniert, stellte in der Grundschule Rohrerhof die Bücher vor Ort vor. Foto: Michael Lüdecke/Stadt Koblenz