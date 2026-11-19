In der Vorstadt in Koblenz wird keine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Die Stadtverwaltung Koblenz wird voraussichtlich dieser Tage den geschlossenen Mietvertrag für eine Liegenschaft an den Rheinanlagen in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beendigen. Darüber informierte Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung in seiner jüngsten Sitzung.

Aufgrund der auch im Jahr 2026 sinkenden Zuweisungszahlen von Asylsuchenden sowie fallender Belegungszahlen hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den Mietvertrag zwischen der Stadt Koblenz und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nunmehr zu kündigen.

Im Jahr 2023 war die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an die Stadtverwaltung Koblenz herangetreten und hat die Liegenschaft Kaiserin-Augusta-Anlage 17 (ehemaliges Gebäude der Bundespolizei) zur Unterbringung geflüchteter Menschen zur Miete angeboten. Mit Zustimmung des Stadtrates nahm die Stadtverwaltung Koblenz im Februar 2024 dieses Angebot an, da seinerzeit nicht klar war, wie sich die Zuweisungszahlen entwickeln würden.

Angedacht war, das Gebäude, wenn benötigt, umzubauen. Bis zu 65 Personen, vorrangig Familien oder Alleinreisende mit Kindern, sollten untergebracht werden, welche bereits die ersten Schritte einer Integration in die Stadtgesellschaft in den Gemeinschaftsunterkünften Rauental oder Niederberger Höhe durchlaufen hätten. In Teilen des Gebäudes sollten außerdem Büroräume für städtische Bedienstete geschaffen werden, um somit auch Ansprechpartner direkt vor Ort zu haben.

Zu dem Umbau kam es letztlich nicht. Anfang 2026 hatte sich die Stadt dazu entschieden, aufgrund von sinkenden Zuweisungszahlen von Asylsuchenden in den Jahren 2024 und 2025 und gleichzeitigen Kapazitätserweiterungen in den Gemeinschaftsunterkünften Rauental und auf der Niederberger Höhe die Pläne für die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Gebäude der Bundespolizei erst einmal zurückzustellen.

Im Jahr 2026 sind im Laufe des Jahres die Belegungszahlen der Gemeinschaftsunterkünfte unterdessen weiter zurückgegangen, so dass zuletzt nur noch 266 Plätze an den beiden Standorten im Rauental und auf der Niederberger Höhe belegt waren. Der Standort in Wallersheim wurde zudem während des Jahres geschlossen.

Insgesamt stehen aber weiterhin bis zu 530 Plätze zur Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung. In den vergangenen Jahren lag die höchste Belegungszahl im Jahr 2023 bei 420 Personen. „Die Handlungsfähigkeit, um auf erhöhte Zuweisungszahlen reagieren zu können, ist somit weiterhin gegeben, auch wenn wir jetzt auf eine Gemeinschaftsunterkunft in den Kaiserin-Augusta-Anlagen verzichten“, erklärt Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz abschließend.

Bildunterzeile:

Im ehemaligen Bundespolizei-Gebäude an den Kaiserin-Augusta-Anlagen in Koblenz wird keine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz