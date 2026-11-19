Neuwied (ots) – Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am Freitag, 20. November 2026, erwartet die Kinder der Landesgehörlosenschule Neuwied ein besonderes Erlebnis: Polizeioberkommissarin Miriam Leonhard ist Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz und ausgebildete Gebärdensprachdolmetscherin. Sie wird erstmals „vorlesen“, aber nicht mit der Stimme, sondern mit den Händen!

Die Kinder erhalten die Gelegenheit, Polizeiarbeit kennenzulernen und Fragen zu stellen. Dabei steht nicht nur das Vorlesen im Mittelpunkt, sondern auch die barrierefreie Begegnung mit der Polizei. Auf diese Weise sollen Berührungsängste abgebaut und das Vertrauen in die Polizei gestärkt werden.

Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Tag!