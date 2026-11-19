Die neue Sonderschau „Inspiration Beethoven. Musik in der Kunst der Moderne“ des Museums Mutter-Beethoven-Haus im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein widmet sich ab Sonntag, 22. November, der außergewöhnlichen Strahlkraft, die der genialische Komponist Ludwig van Beethoven bis heute auf die bildenden Künstlerinnen und Künstler ausübt.

Seine Werke haben Maler, Graphiker und plastisch arbeitende Künstlerinnen und Künstler bereits im 19. Jahrhundert immer wieder zu eigenen Arbeiten inspiriert. Dabei waren die bis in die 1920er Jahre entstandenen Arbeiten meist ganz von der Tradition der figürlich-allegorischen Darstellung geprägt.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg distanzierte man sich in der bildenden Kunst zunächst von der Darstellung der großen „Kultur-Ikone“ Beethoven, jedoch ist seit 1970 wieder eine zunehmende Bereitschaft zur Beschäftigung mit der Musik des großen Klassikers zu verzeichnen.

Von nun an wurden zahlreiche, sehr unterschiedliche und reizvolle Ansätze entwickelt – von der Gestaltung figürlicher Motive bis hin zu rein abstrakten Farbkompositionen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts unternahm man schließlich völlig neuartige und sehr differenzierte Versuche einer konkreten Auseinandersetzung mit dem musikalischen Material einzelner Beethovenscher Kompositionen.

Einen eigenen Akzent setzen daneben die Arbeiten, die das Portrait des Komponisten mit dem Notenbild eines seiner Musikstücke kombinieren und so die Verbindung von Künstlerpersönlichkeit und Kunstwerk thematisieren.

Mit einer Auswahl charakteristischer Beispiele aus dem 20. und 21. Jahrhundert gibt die Sonderausstellung im Museum Mutter-Beethoven-Haus, die in Kooperation mit dem Beethoven-Haus Bonn erarbeitet wurde, einen Einblick in die Vielfalt der Ideen bildender Künstler, deren Anliegen es ist, Beethovens Musik quasi sichtbar werden zu lassen.

Inspiration Beethoven – Musik in der Kunst der Moderne

22. November 2026 – 10. Oktober 2027

Veranstaltungen

Eröffnung

So, 22.11.2026 | 11 Uhr

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Öffentliche Führungen

So, 28.03.2027 | 15 Uhr

So, 10.10.2027 | 15 Uhr

Die Kosten für die Veranstaltung betragen jeweils drei Euro/ ermäßigt zwei Euro zuzüglich Museumseintritt.

Bildnachweise

1 | Baldwin Zettl | Es war einmal ein König … | 2002 | Beethoven-Haus Bonn | VG Bild-Kunst, Bonn 2026 | Repro: Beethoven-Haus Bonn

2 | Samuel Samuel | Diabelli Variationen 33 + 1 | 2010 | Beethoven-Haus Bonn | Courtesy the artist | Repro: Beethoven-Haus Bonn