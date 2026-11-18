Rund 90 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere Gäste kamen jüngst aus Anlass des Jahrestags der Novemberpogrome im Jahr 1938 im Historischen Rathaussaal in Koblenz zusammen, um gemeinsam der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. An der jährlichen Gedenkveranstaltung des Kultur- und Schulverwaltungsamtes Koblenz nahmen in diesem Jahr acht Koblenzer Schulen teil, die eine Patenschaft für Stolpersteine übernommen haben.

Kultur- und Bildungsdezernent Ingo Schneider eröffnete die Veranstaltung mit einem Grußwort. Er betonte die Bedeutung einer lebendigen Erinnerungskultur und würdigte insbesondere das Engagement der Schulen, die mit ihren Stolpersteinpatenschaften einen wichtigen Beitrag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus leisten. Im Anschluss sprach Avadislav Avadiev, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz und Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde Koblenz, über die Bedeutung des Gedenkens an die Novemberpogrome von 1938 und die Rolle der Stolpersteinpatenschaften für die Bewahrung der Erinnerung.

Den zentralen Programmpunkt bildete die Uraufführung des Hörstücks „DER ZUG“ von Autorin Arina Horre. Das Stück beleuchtet anhand verschiedener innerer Monologe die individuellen Schicksale und Perspektiven von Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und deportiert wurden. Die Texte wurden von professionellen Schauspielenden eingesprochen, die bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend waren.

Die Aufführung wurde durch eine besondere szenische Gestaltung ergänzt: Während die einzelnen Monologe zu hören waren, wurden nach und nach Gepäckstücke von Mitwirkenden von der Bühne getragen. Jedes entfernte Gepäckstück symbolisierte dabei einen weiteren Menschen, der deportiert wurde. So leerte sich die Bühne im Verlauf des Hörstücks zunehmend. Die Inszenierung verlieh den persönlichen Schicksalen eine eindrückliche visuelle Ebene und machte die Abwesenheit der deportierten Menschen auf besondere Weise erfahrbar.

Eine besondere Verbindung zur Entstehung des Hörstücks bestand durch die Anwesenheit von Dr. Margit Theis-Scholz, ehemalige Kultur- und Bildungsdezernentin der Stadt Koblenz. Sie hatte den ursprünglichen Impuls für die Entwicklung des Stücks gegeben und Arina Horre mit der Umsetzung eines Hörstücks über die Deportationen in Koblenz angefragt.

Die jährliche Gedenkveranstaltung des Kultur- und Schulverwaltungsamtes Koblenz bietet den Schulen mit Stolpersteinpatenschaften die Möglichkeit, gemeinsam an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu erinnern. Sie ist zugleich ein wichtiger Bestandteil der schulischen Erinnerungsarbeit in Koblenz. Durch die persönliche Auseinandersetzung mit den Lebensgeschichten der Verfolgten und die aktive Pflege der Stolpersteine wird Geschichte vor Ort erfahrbar und die Erinnerung an die Menschen hinter den Stolpersteinen bewahrt.