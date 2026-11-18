Anlässlich des Orange Days, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November, macht der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (GesB) Koblenz mit verschiedenen Aktionen auf das Thema aufmerksam. Der Regionale Runde Tisch GesB Koblenz setzt sich zusammen aus verschiedenen Akteurinnen im Gewaltschutz (Beratungsstellen, Frauenhaus, Polizei usw.). Der Orange Day lädt dazu ein, Gewalt gegen Frauen sichtbar zu machen, Tabus zu brechen, für Gewaltdynamiken zu sensibilisieren, Prävention zu leisten und Betroffenen sowie ihrem Umfeld Wege zur Unterstützung aufzuzeigen.

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 25. November, von 14 bis 16 Uhr die interaktive Ausstellung „Orange Shoes“ an den Vier Türmen in Koblenz (Altengraben 48). Am Abend lädt eine Lesung mit Claudia Brunnmeier-Müller unter dem Titel „Der rosarote Elefant – Next Generation“ ins Haus Metternich ein. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr und kostenfrei.

Ergänzt wird das Programm am Samstag, 28. November, durch einen kostenfreien Selbstbehauptungskurs für ab 16-jährige Jugendliche und Frauen. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Freiherr-vom-Stein im Rauental statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter Angabe des Namens und des Alters an sv@skf-koblenz.de möglich. Getränke und Essen müssen selbst mitgebracht werden zum Selbstbehauptungskurs. Der Regionale Runde Tisch GesB freut sich über viele Teilnehmende und Besuchende der Aktionen.

Wie dringlich das Thema ist, zeigen die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts: Für das Jahr 2024 wurden in Deutschland 265.942 Opfer häuslicher Gewalt polizeilich registriert – ein neuer Höchststand. Allein 171.069 Menschen waren von Partnerschaftsgewalt betroffen; rund 80 Prozent davon waren Frauen. Auch heute ist ein Leben ohne Gewalt für viele Frauen keine Selbstverständlichkeit. Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft, in der Familie, sexualisierte Gewalt und Ausbeutung gehören für viele Frauen zum Alltag, auch in Koblenz.

Mit den Aktionen möchte der Regionale Runde Tisch GesB dazu ermutigen, hinzusehen, sich zu informieren und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, denn Gewalt in engen sozialen Beziehungen darf kein Tabuthema sein.

Gefördert wird die Veranstaltungsreihe von der Gleichstellungsstelle Koblenz, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Rheinland-Pfalz und dem Haus des Jugendrechts Koblenz.

Bildunterzeile:

Am Orange Day wird schon seit einigen Jahren in Koblenz ein sichtbares Zeichen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gesetzt, wie hier in der Vergangenheit diese Illumination in Lützel. 2026 wird am 25. November wieder ein Programm angeboten, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz