Ausstellung von Laura de Palma in der VHS Neuwied eröffnet

Kunst nicht nur zu betrachten, sondern auf sich wirken zu lassen und eigene Gedanken und Gefühle damit zu verbinden – das stand im Mittelpunkt der Ausstellungseröffnung von Laura de Palma in der Volkshochschule (VHS) Neuwied. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die abstrakten Werke kennenzulernen und einen Einblick in ihre persönliche künstlerische Ausdrucksweise zu gewinnen.

In seiner Eröffnungsansprache hob Bürgermeister Peter Jung die vielfältigen Farben, Formen und Strukturen hervor, die die Werke von Laura de Palma so besonders machen. Sie verbindet in ihren Arbeiten unterschiedliche Ausdrucksformen der abstrakten Malerei. Dazu zählen Pour Painting, Spachteltechniken sowie das unmittelbare Malen mit den Händen. So entstehen individuelle Bildwelten, die bewusst Raum für eigene Interpretationen lassen.

Im Anschluss richtete Laura de Palma selbst das Wort an die Gäste und lud sie mit einer kurzen Achtsamkeitsübung dazu ein, innezuhalten und die eigene Wahrnehmung bewusst zu erleben. Die Künstlerin thematisierte ihren persönlichen Zugang zur Malerei. Ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckte sie erst im Laufe ihres Lebens und unabhängig von einer klassischen künstlerischen Ausbildung. Mit ihren Arbeiten möchte sie dazu ermutigen, eigenen Interessen nachzugehen, Neues auszuprobieren und auch einmal andere Wege einzuschlagen. Die Ausstellung passt damit auch zum Selbstverständnis der VHS Neuwied als Ort des Lernens, der Begegnung und der kulturellen Vielfalt. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war zudem die Enthüllung eines neuen Bildes von de Palma.

Gemeinsam mit der Künstlerin freuten sich Bürgermeister Peter Jung sowie die VHS-Leitungen Jutta Günther und Katharina Depré über die gelungene Eröffnung. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Januar 2027 während der Öffnungszeiten der Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“, Heddesdorfer Straße 33, Neuwied, kostenfrei zu besichtigen. Die ausgestellten Werke können auch erworben werden.

Zum Bild: (von links): Katharina Depré, Leitung der VHS Neuwied, Bürgermeister Peter Jung, Künstlerin Laura de Palma, Rojin Heddo, Mitglied des Beirats für Migration und Integration, sowie bisherige VHS-Leiterin Jutta Günther bei der Ausstellungseröffnung. (Foto: Hagen Peters)