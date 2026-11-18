Theater Lahnstein setzt erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Theater Koblenz fort

Lahnstein. Was tun, wenn der eigene Name schon für Spott sorgt und der Schulalltag zum täglichen Spießrutenlauf wird? Mit dem Puppentheaterstück „Nennt mich nicht Ismael!“ setzen das Theater Lahnstein und das Theater Koblenz ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die Inszenierung nach dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Michael Gerard Bauer wird am 5., 6., 11. und 12. Dezember auf der Bühne im Theater Lahnstein aufgeführt.

Ismael hat es nicht leicht. Nicht nur sein ungewöhnlicher Vorname macht ihm zu schaffen, auch sein Mitschüler Barry Bagsley hat ihn zu seinem bevorzugten Mobbingopfer erklärt. Um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, versucht Ismael, im Schulalltag unsichtbar zu bleiben und bloß nicht aufzufallen. Doch dann kommt Scobie neu in die Klasse. Der schmächtige Junge lässt sich von niemandem einschüchtern und gründet kurzerhand einen Debattierclub. Ehe Ismael weiß, wie ihm geschieht, ist er selbst Mitglied und muss sich plötzlich Herausforderungen stellen, denen er bisher lieber aus dem Weg gegangen wäre.

Gemeinsam mit einer Gruppe ungewöhnlicher Mitschüler entdeckt Ismael nach und nach, wie viel Kraft in Worten stecken kann. Dabei begegnet er auch Kelly Faulkner, die seine Gefühlswelt zusätzlich durcheinanderbringt.

Der australische Autor Michael Gerard Bauer entwirft mit „Nennt mich nicht Ismael“ ein Plädoyer für die Macht der Sprache und die Lust an intellektueller Herausforderung. Und er lässt alle mitleiden und -fiebern, wenn Ismael am Ende dort steht, wo er nie, nie, nie hinwollte: auf dem Rednerpodest.

Durch den im Titel platzierten Hinweis auf den Roman „Moby Dick“ – dessen erster Satz lautet „Nennt mich Ismael“ – wird thematisiert, dass Rache die falsche Strategie ist, sondern dass gegensätzliche Positionen dazu auffordern, den eigenen Standpunkt selbstbewusst zu vertreten.

Für die Bühne bearbeitet wurde die Geschichte von Felicitas Loewe. Regie führt Stephan Siegfried, der zu den profilierten Künstlern des zeitgenössischen Puppen- und Figurentheaters zählt. Nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin war er am Aufbau der Puppentheatersparte des Theaters Koblenz beteiligt. Später leitete er die Puppentheatersparte des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen, bevor er 2023 als Direktor nach Koblenz zurückkehrte. Seine Inszenierungen zeichnen sich durch fantasievolles Figurenspiel, feinen Humor und ungewöhnliche Regiekonzepte aus.

Weitere Informationen und Tickets sind unter www.theaterlahnstein.de erhältlich.

Bildunterzeilen:

Eine humorvolle wie berührende Geschichte über Mobbing, Freundschaft und den Mut, für sich selbst einzustehen (Foto: Arek Głębocki)