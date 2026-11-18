Vereine können neue Angebote auf up2date eintragen

Ob Ferienfreizeit, Sportkurs oder Jugendtreff: Damit Kinder und Jugendliche wissen, was 2027 in Neuwied los ist, braucht es aktuelle Termine und Angebote. Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) ruft deshalb Vereine, Initiativen und Einrichtungen dazu auf, ihre Aktionen für das kommende Jahr auf dem Kinder- und Jugendportal www.up2date-neuwied.de einzutragen. Auch bestehende Anbieterprofile sollten die Verantwortlichen überprüfen, damit Interessierte die richtigen Ansprechpersonen erreichen.

Auf up2date neuwied finden junge Menschen und Familien Angebote aus der Innenstadt und den Stadtteilen. Neben Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen bietet die Plattform auch Informationen zu Spiel- und Jugendplätzen sowie zu Hilfsangeboten. Vereine und Einrichtungen können ihre Termine und Neuigkeiten über einen eigenen Zugang selbst einpflegen und so gezielt Kinder, Jugendliche und deren Familien erreichen.

Wer noch keinen Zugang besitzt, kann sich unter www.up2date-neuwied.de/anbieter-registrierung kostenlos als Anbieter registrieren. Bereits registrierte Einrichtungen können ihre Einträge direkt aktualisieren.