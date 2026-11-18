Mila Kluge und Anatolii Bekishev live in Neuwieds Stadtbibliothek

Ein bisschen Vorweihnachtsstimmung darf es schon sein – aber musikalisch bietet das Acoustic-Cover-Duo noch einiges mehr: Am Freitag, 20. November, ist Sängerin Mila Kluge gemeinsam mit Gitarrist Anatolii Bekishev erneut zu Gast in der Neuwieder Stadtbibliothek. „Nicht nur Weihnachtslieder“ lautet dieses Mal der Titel ihres Konzertprogramms.

Weihnachtliche Evergreens wie „Last Christmas“ und „White Christmas“ dürfen da natürlich nicht fehlen. Darüber hinaus nehmen die beiden ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte der Pop- und Rockgeschichte bis in die Gegenwart. Mit Songs wie „Stand by Me“, „Go Your Own Way“ und „Wonderwall“ haben die beiden viele bekannte Melodien im Gepäck.

Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek im Historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, in Neuwied.