Koblenz lädt am 27. November zum besonderen Black-Friday-Erlebnis ein: Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ locken vielfältige Aktionen, attraktive Rabatte und ein stimmungsvoller Nachtmarkt in der Citykirche in die Innenstadt.

Wenn Koblenz am Freitag, 27. November 2026, zum Late-Night-Shopping einlädt, verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine lebendige Einkaufsmeile. Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ öffnen zahlreiche Geschäfte bis 22 Uhr ihre Türen und laden zu einem besonderen Einkaufserlebnis ein. Von attraktiven Rabatten über abwechslungsreiche Aktionen bis hin zu musikalischer Unterhaltung erwartet die Besuchenden ein vielseitiges Programm zwischen Altstadt und Zentrum.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr die Center wieder mit an Bord sind und wir zwischen Altstadt und Zentrum einen tollen Mix aus Aktionen bieten können“, sagt Christiane Walther-Oeckel, Citymanagerin bei der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

Gemeinsam sorgen die großen Koblenzer Einkaufsstandorte Forum Mittelrhein, Löhr Center und GALERIA sowie die Einzelhändler in der Altstadt für ein abwechslungsreiches Shoppingerlebnis. Ob Sterneshoppen, Modenschauen, Glücksradaktionen oder zahlreiche Rabatte – das Late-Night-Shopping bietet viele Gelegenheiten, die Innenstadt zu entdecken und den Black Friday „ohne Click“ zu erleben. Auch die Koblenzer Gastronomie lädt dazu ein, zwischendurch eine Pause einzulegen und den Einkaufsabend in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Nachtmarkt erstmals in der Citykirche

Ein besonderes Highlight des Abends ist der beliebte Nachtmarkt, der in diesem Jahr in der Citykirche am Jesuitenplatz stattfindet. Von 18 bis 22 Uhr präsentieren regionale Ausstellende ihre Produkte und laden zum Stöbern und Entdecken ein. Die besondere Atmosphäre der Citykirche bietet dabei einen stimmungsvollen Rahmen für den Markt. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Patrick Agricultor.

Mobile Pop-Up-Disco sorgt für Stimmung

Auch die beliebte Pop-Up-Disco von Antenne Koblenz ist wieder mit dabei. Mit mobilen Sounds bringt sie Musik und gute Laune in die Geschäfte und begleitet so die Besuchenden durch den Shoppingabend. Die genauen Standorte werden auf den Social-Media-Kanälen von Antenne Koblenz und Koblenz-Stadtmarketing sowie auf den Veranstaltungsflyern bekannt gegeben.

Dank an die Partner

Das Late-Night-Shopping und die Innenstadt werden unterstützt von unseren Jahrespartnern Stadtwerke Koblenz und SMART e. V., sowie durch die Emser Therme, i-Motion GmbH und Griesson DeBeukelaer. Partner bei der Umsetzung sind Antenne Koblenz und Fabian Burgard. Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH dankt allen Sponsoren und allen Partnern und Unterstützenden.

Weitere Informationen, Lageplan und Aktionen der Geschäfte:

www.koblenz-stadtmarketing.de/late-night-shopping-2026

Bild: © Koblenz-Stadtmarketing GmbH, Late Night Shopping 2025, Fotograf: Fabian Burgard