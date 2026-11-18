1.372,67 Euro Spende überreicht

Lahnstein. Mit einer Spende in Höhe von 1.372,67 Euro unterstützt das Globus-Warenhaus Lahnstein die vielfältige Arbeit des Lahnsteiner Jugendkulturzentrums (JUKZ).

Im JUKZ ist das ganze Jahr über einiges los. Der offene Kinder- und Jugendtreff bietet jungen Menschen einen Ort, an dem sie gemeinsam Zeit verbringen, spielen, kreativ werden oder einfach miteinander ins Gespräch kommen können. Hinzu kommen Kurse, Workshops, Ferienangebote und Veranstaltungen. Auch Konzerte sowie Begegnungsangebote für unterschiedliche Altersgruppen gehören zum vielseitigen Programm der Einrichtung.

„Das JUKZ ist ein lebendiger Treffpunkt, an dem Gemeinschaft erlebt und Menschen Raum für ihre Ideen gegeben wird. Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung und bedanken uns herzlich bei Globus Lahnstein“, erklärt Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Auch beim JUKZ-Team ist die Freude groß. Mit der Spende könnten neue Ideen umgesetzt und weitere schöne Angebote für Kinder und Jugendliche ermöglicht werden.

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Die Spende unterstützt die vielfältigen Angebote des Jugendkulturzentrums, zu denen auch gemeinsame Ausflüge und Ferienaktionen wie der Besuch im Lahnsteiner Freibad gehören. (Foto: Zoe Gallinger / Stadtverwaltung Lahnstein)