Eigene Stärken entdecken und Selbstvertrauen entwickeln

Lahnstein. Selbstbewusst auftreten, die eigenen Grenzen kennen und auch die Grenzen anderer respektieren: Darum geht es beim neuen „Starke Kidz“-Kurs am Samstag, 21. November von 10.00 bis 15.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein. Das Angebot richtet sich an Jungen zwischen 8 und 11 Jahren.

Im Mittelpunkt steht die gewaltfreie Selbstbehauptung. Die Teilnehmer lernen, ihre eigenen Stärken wahrzunehmen, ihren Selbstwert zu stärken und in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Weitere Themen sind die friedliche Lösung von Konflikten, Mobbingprävention sowie der Umgang mit den eigenen Gefühlen.

Auch der Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wird aufgegriffen. Veränderungen und neue Herausforderungen können mit Unsicherheiten verbunden sein.

Der Kurs unter der Leitung von Melanie Diel soll die Jungen dabei unterstützen, mit diesen Gefühlen umzugehen und gestärkt in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Elterngespräch.

Die Kursgebühr beläuft sich auf 50,00 Euro inklusive Verpflegung. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Kinder begrenzt. Eine Finanzierung über Bildung und Teilhabe ist möglich. Um frühzeitige Anmeldung beim JUKZ unter 02621 914-602 sowie per E-Mail an jukz@lahnstein.de wird gebeten.

Bildunterzeile:

Selbstvertrauen, Gemeinschaft und ein respektvoller Umgang stehen bei dem Kurs im Mittelpunkt. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein, KI-basiert)