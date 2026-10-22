KiJub Neuwied erfüllt Wunsch aus Beteiligungsprojekt „Check dein Viertel“

Klettern, toben und nach Herzenslust Neues ausprobieren: Am Freitag, 30., und Samstag, 31. Oktober, wird die Turnhalle der Grundschule im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen zum Spieleparadies für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Jeweils von 14 bis 18 Uhr lädt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied zum kostenlosen „Weekend-Hallenspaß“ ein. Das Besondere daran: Die Idee für das offene Bewegungsangebot stammt von den Kindern selbst.

Die Kinderfreundliche Kommune bot im Rahmen des Projekts „Check dein Viertel“ Mädchen und Jungen aus Feldkirchen die Gelegenheit, ihren Stadtteil genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie brachten viele eigene Vorschläge ein, wie sich die Lebensqualität vor ihrer Haustür konkret verbessern lässt. Dabei äußerten sie unter anderem den Wunsch nach einer „offenen Turnhalle“. Diesen greift das städtische Kinder- und Jugendbüro nun im Rahmen seiner mobilen Stadtteilarbeit auf.

Beim „Weekend-Hallenspaß“ warten verschiedene Spiel- und Bewegungsstationen auf die jungen Gäste. Eine Kletterlandschaft nach dem Vorbild von Parcours- und Ninja-Warrior-Hindernissen lädt dazu ein, Geschicklichkeit und Mut zu testen. Daneben sorgen Fußball-Dart, XXL-Spiele und weitere sportliche Angebote für Abwechslung. Die Kinder entscheiden selbst, was sie ausprobieren und wie lange sie an den einzelnen Stationen bleiben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Innerhalb der Öffnungszeiten können die Teilnehmenden jederzeit kommen und gehen. Aus Sicherheitsgründen dürfen allerdings maximal 50 Kinder gleichzeitig in der Halle sein. Die Aufsichtspflicht liegt während des gesamten Besuchs bei den Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, saubere Hallenturnschuhe, Verpflegung sowie eine Telefonnummer, unter der die Eltern im Notfall erreichbar sind.

Weitere Infos erteilt Eva Falkenburg vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter Tel. 02631 802 176 oder per E-Mail an efalkenb@neuwied.de.