Besondere Arie im neuen Musical am Theater Lahnstein ist Georg Preuße gewidmet

Lahnstein. Wenn „Lahnrock Airways – ein ­Trolly-Dolly-Musical“ am 23. Oktober am Theater Lahnstein abhebt, steht ein besonderer musikalischer Moment im Mittelpunkt: Die große Arie im zweiten Akt, „Noch singe ich – Hommage an Mary“, ist Georg Preuße gewidmet, der seit den 1970er-Jahren als Mary die deutsche Travestieszene prägt.

Geschrieben wurde der Song von Mirko Klos alias DADA PENG, dem Autor des Musicals und Gründer der Initiative „Superhelden fliegen vor“, die junge Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen begleitet. Ursprünglich entstand „Noch singe ich“ für eine Benefiz-CD der Initiative. Das Lied soll insbesondere Menschen während einer Chemotherapie Mut machen und zum Mitsingen ermuntern. Für das Projekt kehrte Georg Preuße, der die Initiative seit vielen Jahren unterstützt, noch einmal als Mary vor Kamera und Mikrofon zurück.

In „Lahnrock Airways“ wird der Song nun von Hauptdarstellerin Nadine Kühn neu interpretiert. Die dreifache Preisträgerin des Roswitha-Rings der Gandersheimer Domfestspiele, die unter anderem aus den Kölner Musicals „Himmel & Kölle“ und „Kick it like a woman“ bekannt ist, übernimmt die Rolle der Chefstewardess Petra. Diese hat einst ihre Broadway-Träume für ein Leben über den Wolken aufgegeben. Ihre Arie ist keine Imitation von Mary, sondern eine Hommage, die mit Georg Preuße abgestimmt wurde.

Neben Musik, Humor und großen Gefühlen erzählt „Lahnrock Airways“ auch Geschichten queerer Menschen, ohne deren sexuelle Identität in den Vordergrund zu stellen. So ist Flugbegleiter Maurice (Tim Stolberg) schwul, doch ihn beschäftigen derzeit ganz andere Sorgen: Innerhalb einer Woche hat er sowohl seinen Job als auch seine Mutter verloren. Metzgerin Frau Bögel (Silva Heil) trauert um ihre verstorbene Frau und steht zugleich vor der Frage, was sie mit einem Millionenerbe anfangen soll. Die sexuelle Identität der Figuren ist dabei ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens, während ihre persönlichen Schicksale und Herausforderungen im Mittelpunkt stehen.

Auch das Ensemble und das Kreativteam spiegeln die Vielfalt der Produktion wider. Regie und Kostüme verantwortet Hazy Hartlieb, der unter anderem als Stylist für Hella von Sinnen und bei „The Masked Singer“ in der Schweiz tätig war. Neben Nadine Kühn und Tim Stolberg stehen Eva Schütz als Bibi und Silva Heil als Frau Bögel auf der Bühne. Letztere spielt seit vielen Jahren am Theater Lahnstein und ist aus zahlreichen Produktionen bekannt. Aus dem Cockpit sind zudem zwei besondere Stimmen zu hören: Das Lahnsteiner Original Karl Krämer übernimmt die Rolle des Captains Hans Peter Otto, während Schauspieler und Influencer Lukas Sauer, bekannt aus „GZSZ“ und „Unter uns“, als Co-Pilot Kevin zu hören ist.

Im zweiten Akt wird schließlich auch das Publikum Teil der Inszenierung: Das Theater verwandelt sich in eine Flugzeugkabine und die Zuschauerinnen und Zuschauer gehen als Passagiere mit auf die Reise.

Das Musical feiert am Freitag, 23. Oktober 2026 Premiere im Theater Lahnstein. Freie Tickets gibt es für die Vorstellungen ab Sonntag, 25. Oktober. Das Stück wird bis zum 2. Dezember 2026 gespielt. Tickets sind online unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich.