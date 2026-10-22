Für Luna Kahlenbach gab es nach dem diesjährigen Lesesommer noch eine schöne Überraschung: Bei der landesweiten Verlosung gewann sie den vierten Preis. Neuwieds Bürgermeister Peter Jung überreichte ihr den Gewinn, einen modernen Rucksack, nun gemeinsam mit Bibliotheksleiter Volker Trümper und dessen Stellvertreterin Anna Lenz in der Neuwieder Stadtbibliothek.

Luna ist neun Jahre alt, geht in Melsbach zur Schule und gehört zu den vielen Kindern, die sich in diesem Jahr in Neuwied am Lesesommer beteiligt haben. Auch unabhängig vom Lesesommer greift sie gerne zu spannendem Lesestoff, etwa rund um das Videospiel Minecraft. Und auch nach der Gewinnübergabe verließ die Neunjährige die Kinder- und Jugendbuchabteilung nicht ohne neuen Lesestoff. Vier Bücher hat Luna während des Aktionszeitraums gelesen. So qualifizierte sie sich für die landesweite Preisverlosung. Das Bibliotheks-Team hatte für jedes Kind, das mindestens drei Bücher geliehen hatte, eine Lesesommer-Karte eingesendet. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude Kinder wie Luna beim Lesesommer dabei sind. Ich hoffe, dass sie sich ihre Begeisterung fürs Lesen bewahrt“, gratulierte Bürgermeister Peter Jung bei der Gewinnübergabe.

Ohnehin hatte die Stadtbibliothek in diesem Jahr allen Grund zur Freude: Mit 399 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen sowie insgesamt 3.544 ausgeliehenen Büchern stellte der Neuwieder Lesesommer gleich zwei neue Rekorde auf. 320 junge Bücherfans erfüllten die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme – hatten also mindestens drei Werke ausgeliehen – und erhielten eine Urkunde.

Zum Bild: Luna Kahlenbach nahm ihren Preis aus den Händen von Bürgermeister Peter Jung entgegen. Auch Bibliotheksleitung Volker Trümper und Anna Lenz gratulierten.

(Foto: Melanie Lange)