Die Stadt Koblenz beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der weltgrößten Fahrradkampagne STADTRADELN. Von Montag, 24. August, bis Sonntag, 13. September, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und gemeinsam für Radförderung, Klimaschutz und mehr Lebensqualität in Koblenz zu werben.

Innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums zählt jeder geradelte Kilometer – unabhängig davon, ob der Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Radfahren im Alltag zu begeistern und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/koblenz möglich. Teilnehmen können alle, die in Koblenz wohnen, arbeiten, eine Schule oder Hochschule besuchen oder einem Koblenzer Verein angehören. Die Teilnahme ist sowohl in einem neu gegründeten Team als auch in einem bereits bestehenden Team möglich – beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen, der Schulklasse, dem Sportverein oder dem Freundeskreis.

„Das Fahrrad ist ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche und lebenswerte Stadt. Wer regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist, tut nicht nur etwas für die eigene Gesundheit, sondern trägt auch dazu bei, Verkehr, Lärm und Emissionen zu reduzieren. Mit dem STADTRADELN möchten wir möglichst viele Menschen motivieren, das Fahrrad häufiger zu nutzen und damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, erklärt Oberbürgermeister David Langner. Er wird die Kampagne am Montag, 24. August, um 12 Uhr am Schängelbrunnen offiziell eröffnen. „Ich freue mich über jede und jeden, der sich beteiligt. Besonders unsere Ratsmitglieder sind eingeladen, mit gutem Beispiel voranzugehen und gemeinsam für mehr Akzeptanz des Radverkehrs sowie eine fahrradfreundliche Infrastruktur zu werben“, so Langner.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr wieder auf den Schulen. Gesucht wird erneut die fahrradaktivste Schule in Koblenz. „Es ist uns wichtig, möglichst viele Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme zu gewinnen. Das Fahrrad ermöglicht jungen Menschen eine selbstständige und unabhängige Mobilität und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu einem umweltbewussten Verkehrsverhalten“, sagt Ralph Emmerich vom städtischen Radverkehrsteam, der die STADTRADELN-Kampagne in Koblenz koordiniert.

Den Abschluss der diesjährigen Aktion bildet erneut die Fahrradmesse auf dem Willi-Hörter-Platz am Schängelbrunnen. Sie findet am 19. und 20. September 2026 im Rahmen des SchängelMarkts statt, einem der größten Stadtfeste in Rheinland-Pfalz. Zahlreiche Aussteller aus der Koblenzer Fahrradszene präsentieren dort ihre Angebote. Unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden außerdem attraktive Preise im Gesamtwert von rund 7.000 Euro verlost, die von lokalen Förderern zur Verfügung gestellt werden.

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Bildunterzeile:

Das Koblenzer Radwegenetz wird schrittweise verbessert. Ein Beispiel hierfür ist die Verbindung zwischen der Waisenhausstraße und der Gutenbergstraße in der Goldgrube im Frühjahr 2026. Foto: Ralph Emmerich/Stadt Koblenz