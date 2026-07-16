Auf Grund der Hitzewelle weist die Stadt Koblenz darauf hin, dass es in der Stadtbibliothek für Bibliothekskundinnen und -kunden die Möglichkeit gibt, sich mit kostenlosem Wasser zu erfrischen.

Mit großzügiger Unterstützung des Fördervereins „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ wurde vor einiger Zeit ein öffentlicher Trinkwasserspender aufgestellt. Dieser findet sich im 5. Obergeschoss der Zentralbibliothek im Forum Confluentes, neben dem viel genutzten Kaffeeautomaten in der Leselounge, der ebenfalls vom Förderverein angeschafft wurde.

Am Wasserspender können sich die Besucherinnen und Besucher jederzeit mit frischem, aus Leitungswasser aufbereitetem Trinkwasser, wahlweise gekühlt oder gesprudelt, versorgen. Mit diesem Angebot soll die Aufenthaltsqualität in der Bibliothek, insbesondere in der Sommerzeit, weiter erhöht werden.