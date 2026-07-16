In Extremo zählen zu den großen Innovatoren der modernen Musikgeschichte: Als erste Band, die mittelalterliche Instrumente, archaische Kraft und wuchtige Rockenergie miteinander verschmolz, haben sie ein eigenes Genre erschaffen – kompromisslos, unverwechselbar und seit Jahrzehnten stilprägend. Und wer In Extremo live erlebt hat, weiß: Diese Band baut nicht einfach Bühnen, sie erschafft Welten.

Mit ihrer legendären BURGENTOUR haben In Extremo schon früh ein Open-Air-Erlebnis definiert, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Spektakel aus Feuer, Geschichte und Klanggewalt.

Im Sommer 2026 kehrt dieses Ausnahmeformat endlich zurück: Für 9 Termine bringen In Extremo ihre imposanten Live-Shows an ausgewählte Burgen und historische Orte, die wie geschaffen sind für ihre epische Inszenierung. Auf dem Programm stehen ikonische Hits, lange nicht gespielte Juwelen, mitreißende Melodien und die unverwechselbare Bühnenpräsenz einer Band, die seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

Die BURGENTOUR 2026 verspricht ein mitreißendes Spektakel – ein Gesamtereignis, das markante Schauplätze mit eindrucksvoller Live-Performance verbindet und so jedem Abend einen eigene Akzente setzt.

IN EXTREMO – BURGENTOUR 2026

Präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, Rockantenne und www.metal.de

24.07.26 Esslingen – Burg Esslingen ausverkauft

31.07.26 Ebern – Eyerichshof

01.08.26 Creuzburg – Burg Creuzburg nur noch wenig Tickets

14.08.26 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

28.08.26 Klaffenbach – Wasserschloss ausverkauft

29.08.26 Satzvey – Burg Satzvey

04.09.26 A-Kufstein – Festung Kufstein

11.09.26 Hanau – Amphitheater

26.09.2026 Lennestadt – Freilichtbühne Elspe „Elspe Festival“

Veranstalter: Stereo-Propaganda GmbH

Tickets im In Extremo-Ticketshop unter www.inextremo-tickets.de und bei Eventim unter www.eventim.de und bei allen bekannten VVK Stellen