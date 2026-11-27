Gemeinsame Aktion mit der Goethe-Schule zum Bundesweiten Vorlesetag

Lahnstein. Beim Bundesweiten Vorlesetag wurden die Kinder der Klasse 3c der Goethe-Schule vom Zuhörer zum Vorleser. Gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Niklas Junge erlebte die „Schildkrötenklasse“ einen abwechslungsreichen Vormittag, der die Freude an Büchern und Geschichten mit dem kreativen Einsatz digitaler Medien verband. Dabei entstanden persönliche Buchvorstellungen, von denen künftig auch andere junge Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei profitieren können.

Zum Auftakt las Heike Handlos aus der Stadtbücherei aus dem Buch „geht auf Klassenfahrt“ vor, bevor die Kinder selbst aktiv wurden. Bereits bei ihrem vorherigen Besuch in der Stadtbücherei hatten sie Bücher ausgeliehen, mit denen sie sich anschließend im Unterricht näher beschäftigten. Sie lasen die Klappentexte, verfassten eigene kurze Rezensionen und übten das Vorlesen ihrer Texte. Am Bundesweiten Vorlesetag konnten sie schließlich ihr Können unter Beweis stellen und sowohl die Klappentexte als auch ihre persönlichen Kurzrezensionen mithilfe eines Anybook-Stiftes aufnehmen.

Bei diesem handelt es sich um ein digitales Vorlese- und Hörsystem, mit dem Sprachaufnahmen erstellt und bestimmten Codes in Büchern zugeordnet werden. Berührt man einen solchen Code mit dem Stift, wird die entsprechende Aufnahme abgespielt.

Auch andere junge Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei können künftig von den Aufnahmen profitieren, denn diese sollen gemeinsam mit Spekulatius den entsprechenden Büchern dauerhaft in der Stadtbücherei zur Verfügung stehen. So erhalten auch Kinder, die noch nicht selbstständig lesen können oder gerade Deutsch lernen, einen leichteren Zugang zu den Buchinhalten. Statt sich bei der Auswahl allein an Titel und Buchcover zu orientieren, können sie sich die Inhaltsbeschreibungen und persönlichen Empfehlungen anderer Kinder anhören.

Die Aktion verfolgte damit gleich mehrere Ziele: Die Kinder der „Schildkrötenklasse“ setzten sich intensiv mit Büchern auseinander, übten das Vorlesen, formulierten eigene Eindrücke und stärkten ihre sprachlichen Fähigkeiten, während sie wichtige Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien sammelten. Durch ihre Aufnahmen entstanden wiederum kleine Hörhilfen, von denen auch andere Kinder profitieren können, indem sie einen leichteren Zugang zu den Buchinhalten erhalten und dabei unterstützt werden, selbstständig Bücher zu entdecken und auszuwählen.

Bildunterzeilen:

Die Kooperation zwischen der Goethe-Schule und der Stadtbücherei verband Vorlesen, Sprachförderung, Medienkompetenz und Lesefreude. (Foto: Niklas Junge)