Rund 400 Menschen vor Ort und weitere 250 online: Die Pallottikirche auf dem Gelände von Haus Wasserburg war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der bekannte Publizist, Philosoph, Moderator und Jurist Michel Friedman am vergangenen Mittwochabend (19. November) zum Thema „Demokratie braucht Engagement“ sprach.

Vallendar/Koblenz. In seiner gewohnt pointierten, provokativen und zugespitzten Art regte Michel Friedman die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken an und machte deutlich, wie dringend es aus seiner Sicht ist, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen: „Das Entscheidende für die Freiheit und der Demokratie ist, dass die Menschen, die demokratisch leben wollen, die frei sein wollen, sich leidenschaftlich selbstbewusst auf den Weg machen und dieses kleine Büchlein (das Grundgesetz) wie Handelsvertreter anbieten und dort, wo es angegriffen wird, mit stolzem Ton sagen können; wir haben das bessere Produkt.“

Ausgehend von der aktuellen politischen Lage in Deutschland zeichnete Friedman ein dramatisches Bild. Der zunehmende Zulauf zu demokratiefeindlichen und rechten Positionen sei eine ernsthafte Bedrohung. Die Gefahr, dass in absehbarer Zeit ein Bundesland von einer demokratiefeindlichen Partei regiert werden könnte, müsse alarmieren. Umso wichtiger sei es, die Demokratie nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern sie aktiv zu schützen und zu verteidigen.

Besonders hob Friedman den Wert des Grundgesetzes hervor, das er als einen großen Schatz der deutschen Geschichte bezeichnete. „Nie mehr soll ein Mensch entscheiden, ob ein Mensch ein Mensch ist“, sagte der 70-Jährige und verwies damit vor allem auf die Würde des Menschen, die in Artikel 1 festgeschrieben ist, sowie auf das Widerstandsrecht. In einer Situation, in der die Demokratie von innen heraus bedroht werde, könne Widerstand nicht nur ein Recht, sondern möglicherweise auch eine Verpflichtung sein. Genau diese Gefahr sieht Friedman gegenwärtig.

Besondere Verantwortung von Bildungseinrichtungen

In der anschließenden angeregten Diskussion unterstrich er die besondere Verantwortung von Bildungseinrichtungen. Gerade an einem Ort wie Haus Wasserburg, an dem Bildung und persönliche Entwicklung eine zentrale Rolle spielen, müsse Demokratiebildung selbstverständlich sein. Kinder und Jugendliche sollten nicht nur lernen, wie Demokratie funktioniert, sondern frühzeitig erfahren, dass ihre Stimme zählt, dass sie gesellschaftliche Prozesse mitgestalten und Verantwortung übernehmen können.

Diese Überzeugung prägt auch die Arbeit von Haus Wasserburg als Veranstaltungsort und Mitveranstalter. Die Einrichtung versteht sich als wichtiger Lern- und Erfahrungsraum für junge Menschen, in dem sie ermutigt werden, sich partizipativ einzubringen, eigene Positionen zu entwickeln und die Gestaltung unserer Demokratie aktiv mitzuprägen. Demokratie soll hier nicht allein vermittelt, sondern im gemeinsamen Handeln erlebbar werden.

Auch das Institut für Sales und Managementberatung (ifsm) in Höhr-Grenzhausen setzt mit seinem Engagement einen wichtigen Impuls: Unternehmen dabei zu unterstützen, überkommene Hierarchien zu überwinden, Führung neu zu denken und einen Wandel nicht nur in den Köpfen, sondern auch im konkreten Handeln zu gestalten. Eine demokratische Gesellschaft braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, Beteiligung ermöglichen und Machtstrukturen kritisch hinterfragen – auch und gerade in der Arbeitswelt.

Die Vinzenz Pallotti University wiederum begleitet gesellschaftliche Entwicklungen mit wissenschaftlicher Perspektive, reflektiert diese kritisch und schafft Erkenntnisse für Theorie und Praxis. Im Mittelpunkt steht dabei ein Gesellschaftsverständnis, das von der gleichen Würde aller Menschen ausgeht. Die Auseinandersetzung mit demokratischen Werten, gesellschaftlicher Verantwortung und einem respektvollen Miteinander ist damit zugleich wissenschaftlicher Auftrag und Beitrag zur Gestaltung einer menschenwürdigen Zukunft.

Demokratie braucht Engagement

Die drei Veranstalter verbindet somit die Überzeugung, dass Demokratie nicht allein durch politische Institutionen gesichert wird, sondern vom Engagement der Menschen lebt – in Bildung und Erziehung, in Unternehmen, in Wissenschaft und im gesellschaftlichen Miteinander. Die Veranstaltung mit Michel Friedman war Ausdruck dieses gemeinsamen Anliegens und zugleich ein Aufruf, demokratische Werte nicht nur zu vertreten, sondern sie im Alltag konsequent zu leben.

Eine zentrale Botschaft des Abends richtete Friedman dabei insbesondere an die jüngsten Generationen: Kinder müssen früh lernen, was Demokratie bedeutet, welchen Wert sie hat und wie sie aktiv mitgestaltet werden kann. Demokratiebildung dürfe nicht erst in weiterführenden Schulen beginnen. Vielmehr müsse sie bereits in der Grundschule einen festen Platz haben – und zwar als eigenständiges Unterrichtsfach.

Am Ende der Veranstaltung waren sich viele der Teilnehmenden einig: Demokratie lässt sich am besten schützen, wenn Menschen sich zusammenschließen, gemeinsam Haltung zeigen und sich nicht allein den Herausforderungen stellen. Ein starkes Netzwerk engagierter Demokratinnen und Demokraten sei entscheidend, um demokratische Werte dauerhaft zu bewahren.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Initiativen, die sich täglich für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Dazu gehörten unter anderem die „Omas gegen Rechts“, sowie Demokratiefeste aus Remagen und Koblenz, die mit ihrem Engagement ein sichtbares Zeichen für eine offene und demokratische Gesellschaft setzen.

Wer sich für weitere Veranstaltungen und Angebote rund um Demokratie, Bildung und gesellschaftliches Engagement interessiert, findet Informationen auf der Homepage von Haus Wasserburg: www.haus-wasserburg.de.