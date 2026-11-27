Projektpartnerschaft trägt Früchte: Beigeordneter Ralf Seemann nutzt Nahost-Konferenz in Amman zum intensiven Austausch

Die Projektpartnerschaft zwischen Neuwied und der palästinensischen Kommune Surif im Westjordanland trägt Früchte. Ein medizinisches Ersthilfezentrum, ein inklusiver Kinderspielplatz und die Verbesserung der Trinkwasserversorgung stehen beispielhaft für das, was in den vergangenen Jahren bereits gemeinsam erreicht wurde. Beigeordneter Ralf Seemann und Dr. Ingrid Degen vom Arbeitskreis Palästina der Lokalen Agenda 21 nutzten jetzt die Gelegenheit, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und reisten gemeinsam zu einer internationalen Partnerschaftskonferenz in die jordanische Hauptstadt Amman, wo sie auch mit Vertretern aus Surif zusammentrafen.

Neben dem Wasserprojekt ging es dabei um die Beschaffung von Fahrzeugen für die Kommune sowie um die Weiterentwicklung der örtlichen Gesundheitsversorgung und der Angebote für Menschen mit Behinderung. Mit großem Interesse verfolgten die Neuwieder auch die Planungen ihrer Partner für ein Rehabilitationszentrum für Kinder mit Behinderung.

Die zweitägige Konferenz in Amman wurde von der Servicestelle „Kommunen in der Einen Welt“ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausgerichtet. Sie brachte Vertreter deutscher und nahöstlicher Kommunen zusammen, die sich in verschiedenen Workshops unter anderem mit erneuerbaren Energien, Abfallwirtschaft und Stadtentwicklung beschäftigten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Frage, wie kommunale Partnerschaften auch unter schwierigen Rahmenbedingungen langfristig erfolgreich gestaltet werden können. Im Rahmen einer begleitenden Ausstellung präsentierten Neuwied und Surif zudem ihre bisherige Zusammenarbeit.

Brücken zwischen Menschen bauen

Maßgeblich vorangetrieben wird die Projektpartnerschaft vom Arbeitskreis Palästina der Lokalen Agenda 21 in Stadt und Kreis Neuwied, auf dessen Initiative die Zusammenarbeit zurückgeht. Die Projekte werden mit Fördermitteln des Bundes realisiert und über die Stadt Neuwied abgewickelt. Den erforderlichen Eigenanteil von zehn Prozent bringt der Arbeitskreis auf bzw. beim Wasserprojekt war es Surif selbst. Zahlreiche gegenseitige Besuche haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass auch auf persönlicher Ebene enge Verbindungen entstanden sind.

Mit der Projektpartnerschaft zu Surif sowie der langjährigen Städtepartnerschaft mit dem israelischen Drom Hasharon pflegt Neuwied freundschaftliche Beziehungen sowohl zu Israelis als auch zu Palästinensern. „Gerade in Zeiten von Krieg und Konflikten ist es uns wichtig, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten und zu stärken. Wir wollen Brücken zwischen Menschen bauen, den Dialog fördern und dort, wo wir als Kommune die Möglichkeit dazu haben, ganz konkret helfen“, unterstrich Seemann nach seiner Rückkehr.

Die Begegnung in Amman habe dabei einmal mehr gezeigt, dass es dafür auf beiden Seiten großes Engagement und die Bereitschaft gibt, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. „Die Gespräche haben uns noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, unter welch schwierigen Bedingungen die Menschen im Westjordanland ihren Alltag bewältigen müssen. Die politischen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Einschränkungen stellen auch die kommunalen Verwaltungen vor enorme Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag dazu leisten, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern und ihnen Perspektiven zu eröffnen,“ machte Ralf Seemann deutlich.

Auf dem Bild sind zu sehen: (von rechts) Beigeordneter Ralf Seemann, Ingrid Degen (Arbeitskreis Palästina der Lokalen Agenda 21), Amani al Heh (Öffentlichkeitsarbeit Surif) und Iyad Hmaidat (Verwaltungsleiter Surif).