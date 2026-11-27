Dienstjubiläen 40 und 25 Jahre in der Kreisverwaltung Neuwied – Landrat Achim Hallerbach würdigt Verlässlichkeit

Kreis Neuwied. Sieben Dienstjubiläen konnte Landrat Achim Hallerbach kürzlich im Max-zu-Wied-Saal des Neuwieder Kreishauses in das richtige Licht rücken: Andrea Berg, Judith Ströder und Andreas Schmidt sind seit 40 Jahren bei der Kreisverwaltung Neuwied beschäftigt, seit 25 Jahren wirken Christiane Erhardt, Werena Herzog, Thomas Gunkel und Bernd Hasbach zugunsten der Bevölkerung des Landkreises Neuwied.

„Manche begleiten unsere Kreisverwaltung fast über ihr gesamtes Berufsleben hinweg. Wieder andere haben über ganz unterschiedliche Stationen zu uns gefunden. Was sie alle verbindet, ist ihr langjähriges Engagement für unseren Landkreis Neuwied und damit für die Menschen, die hier leben“, richtete der Kreis-Chef den Blick über die reine Zahlenarithmetik der 40 und 25 Jahre hinaus.

Schließlich stecken hinter den beiden Zahlen nicht nur jede Menge Erfahrung und Fachwissen, sondern auch viele Veränderungen innerhalb der Arbeitswelt: von der Schreibmaschine zum digitalen Arbeitsplatz, von überschaubaren Aufgaben zu einer immer komplexeren Verwaltung. Und natürlich eine stattliche Anzahl an Begegnungen, gemeinsamen Herausforderungen und Erinnerungen.

Besonders beeindruckt war Landrat Achim Hallerbach von den unterschiedlichen beruflichen Wegen der Verwaltungs-Jubilare. Ob klassische Verwaltungsausbildung, Landwirtschaft, Sozialpädagogik, Feuerwehr oder Bauingenieurwesen – jede Jubilarin und jeder Jubilar habe es verstanden, eigene Stärken und Perspektiven einzubringen.

„Genau diese Vielfalt macht unsere Kreisverwaltung aus. Denn eine gute Verwaltung lebt nicht allein von Vorschriften, Verfahren und moderner Technik. Sie lebt vor allem von den Menschen, die Verantwortung übernehmen, ihr Wissen weitergeben, Veränderungen mittragen und auch in bewegten Zeiten verlässlich an ihrer Seite stehen“, dankte Landrat Achim Hallerbach auch im Namen des 1. Kreisbeigeordneten Phillip Rasbach und von Büroleiterin Diana Wonka für die Verbundenheit, den Einsatz und die vielen Jahre, in denen die „wichtigen Stützen unseres Hauses und Vorbilder für die Jüngeren in unserem Team“ die Kreisverwaltung mitgeprägt hätten.

Für die Jubilar-Ehrung hatten sich die Organisatoren eine neue Form einfallen lassen, bei der mehr Raum für Gespräche, gemeinsame Erinnerungen und den Austausch mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geschaffen wurde. Viele gemeinsame Jahre schaffen eben Verbindung über den Arbeitsplatz hinaus.

Foto-Unterzeile: Auf 40 Jahre und 25 Jahre im Einsatz für die Kreisverwaltung Neuwied und damit für die Bevölkerung des Landkreises konnten jetzt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückblicken. Gewürdigt wurde deren Engagement von Landrat Achim Hallerbach. Foto: Thomas Herschbach