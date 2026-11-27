Koblenz 26.11.2026; Die Beratungsstelle Roxanne, pro familia Koblenz und die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung laden am 3. Dezember zur Auseinandersetzung mit Sexarbeitsfeindlichkeit und den Perspektiven von Sexarbeiter*innen ein.

Sexarbeit ist ein gesellschaftliches Thema, das häufig kontrovers diskutiert wird. Dabei treffen unterschiedliche Vorstellungen von Sexualität, Selbstbestimmung, Feminismus und dem Schutz vor Ausbeutung aufeinander. Zugleich bleiben die Lebens- und Arbeitserfahrungen von Sexarbeiter*innen in öffentlichen Debatten oft wenig sichtbar. Wie entstehen gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Sexarbeit? Welche Auswirkungen hat Sexarbeitsfeindlichkeit auf die Betroffenen? Und wie können ihre Stimmen, Erfahrungen und Rechte stärker in gesellschaftliche Auseinandersetzungen einbezogen werden?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Lesung und das anschließende Gespräch mit Ruby Rebelde am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 18 Uhr an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz. Im Mittelpunkt steht ihr Buch „Warum sie uns hassen. Sexarbeitsfeindlichkeit“ (edition assemblage), in dem sie die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Ausgrenzung von Sexarbeiter*innen untersucht und unterschiedliche Akteure, Diskurse und politische Zusammenhänge in den Blick nimmt.

Ruby Rebelde betrachtet Sexarbeitsfeindlichkeit dabei nicht als isoliertes Phänomen. Sie zeigt, wie gesellschaftliche Vorstellungen von Sexualität und Normalität mit Abwertung und Ausgrenzung verbunden sein können und welche Rolle Medien, Politik und organisierte Bewegungen dabei spielen. Ihr Buch verbindet historische Beispiele, persönliche Erfahrungen, medienkritische Analysen und politische Einordnung. Damit eröffnet es einen Zugang zu einer Debatte, die häufig von festgefahrenen Positionen geprägt ist, und lädt dazu ein, eigene Annahmen zu hinterfragen und bislang wenig beachtete Perspektiven kennenzulernen.

Erfahrungen sichtbar machen, Vorurteile hinterfragen

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Beratungsstelle ROXANNE, pro familia Koblenz und der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung ausgerichtet. Ein zentrales Anliegen ist es, einen Raum für Aufklärung, Begegnung und offenen Austausch zu schaffen. Dabei sollen insbesondere die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeiter*innen, ihre Selbstbestimmung und ihre gesellschaftliche Teilhabe in den Blick rücken.

„Uns als Beratungsstelle für Sexarbeiter*innen ist es ein zentrales Anliegen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die in der Sexarbeit tätig sind. Wir möchten mit dieser Veranstaltung Sichtbarkeit schaffen, Vorurteile abbauen und dazu beitragen, Sexarbeiter*innen als Teil unserer Gesellschaft mit ihren Stimmen, Erfahrungen und Rechten wahrzunehmen. Wir wünschen uns einen Abend, der Begegnung ermöglicht und einen offenen Austausch schafft“, sagt Marion Schuhmacher, Sozialpädagogin und Beraterin bei Roxanne Koblenz/Pro familia.

Auch für die Hochschule ist die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Perspektiven ein wesentlicher Bestandteil ihres Bildungsverständnisses. Als Reallabor für transformative Bildung und Wissenschaften versteht die HfGG Bildung nicht allein als Vermittlung von Wissen, sondern als gemeinsamen Prozess, in dem Erfahrungen zusammenkommen, bestehende Sichtweisen hinterfragt und neue Perspektiven entwickelt werden.

Dr. Sebastian Jacobs, Koordinator für gesellschaftlichen Dialog an der HfGG, erklärt: „Unis und Hochschulen sollten keine Orte sein, an denen nur bereits geteilte Überzeugungen verhandelt werden. Hier sollten Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen miteinander ins Gespräch kommen, Widersprüche sichtbar werden und auch Kontroversen ihren Platz haben. Transformative Bildung bedeutet für uns, die eigenen Perspektiven zu hinterfragen, andere Wissens- und Erfahrungswelten kennenzulernen und gemeinsam neue Sichtweisen zu entwickeln. Dazu gehört, jenen Stimmen Raum zu geben, die in gesellschaftlichen Debatten häufig zu wenig gehört werden.“

Nach der Lesung bietet die zweite Hälfte der Veranstaltung Raum für Fragen und Diskussion.

Über die Beteiligten

Ruby Rebelde lebt in Hamburg von Sexarbeit und politischer Bildungsarbeit zu Fundamentalismus, Rechtsextremismus, Feminismus und Transformation. Seit 2022 beforscht sie systematisch die Netzwerke und Kooperationen innerhalb der Anti-Sexarbeits-Allianzen. In ihrem Buch „Warum sie uns hassen. Sexarbeitsfeindlichkeit“ verbindet sie historische Beispiele, persönliche Erfahrungen, medienkritische Analysen und politische Einordnung.

ROXANNE ist eine Beratungsstelle für Sexarbeiter*innen in der Region Koblenz und besteht seit 2009 in Trägerschaft von pro familia Koblenz e. V. Das niedrigschwellige Angebot umfasst aufsuchende Beratung und Streetwork, individuelle Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen sowie Netzwerkarbeit und die öffentliche Interessenvertretung für die Anliegen von Sexarbeiter*innen.

Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz ist ein Reallabor für transformative Bildung und Wissenschaften. Sie verbindet gesellschaftliche Fragestellungen mit wissenschaftlicher Reflexion und gemeinsamem Erproben in der Praxis. Dabei schafft sie Räume, in denen unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, gesellschaftliche Verhältnisse kritisch hinterfragt und neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden können.

Veranstaltungsinformationen

Warum sie uns hassen – Sexarbeitsfeindlichkeit

Lesung und Gespräch mit Ruby Rebelde

Wann: Donnerstag, 3. Dezember 2026, 18:00 Uhr

Wo: Bistro der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, Kornpfortstraße 15, 56068 Koblenz

Eintritt: Auf Spendenbasis, keine Anmeldung erforderlich

Veranstaltungssprache: Deutsch, englische Übersetzung möglich

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Über die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung

Die HfGG ist eine freie Hochschule und ein Reallabor transformativer Bildung und Wissenschaften mit Sitz in Koblenz. Wir streben nach einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Welt – für alle und von allen mitgestaltet. Deswegen bauen wir Bildungsräume für Menschen mit Gestaltungswillen. Dafür verbinden wir Welt, Wissenschaft und Werkstatt zu einer Bildungsbewegung. Gemeinsam entwerfen wir die nächste Gesellschaft. Wir nennen das Social Design.