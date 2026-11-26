Die Stadt Koblenz verleiht die Kulturehrennadel 2026 an Dr. Albin Lütke, Tobias Rosenbaum und Martin Walter. Mit der Auszeichnung würdigt sie drei Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für das kulturelle Leben der Stadt eingesetzt haben. Was sie verbindet, ist ihre Leidenschaft für die Musik und ihr vielfältiges Engagement für deren Förderung und Vermittlung – sei es durch die Unterstützung musikalischer Nachwuchstalente, die ehrenamtliche Arbeit in Musikvereinen oder den Einsatz für das professionelle Musikleben in Koblenz.

Über die Vergabe der Ehrennadel entschied eine Findungskommission unter dem Vorsitz von Kulturdezernent Ingo Schneider, in die jede Stadtratsfraktion einen Vertreter entsenden konnte. „Ein ganz wesentliches Element, das die Stärke der Kulturstadt Koblenz ausmacht, ist die breite, oft vom Ehrenamt getragene Kulturszene. Mit der Kulturehrennadel können wir jedes Jahr stellvertretend besonders engagierte Mitstreiter für die Kultur auszeichnen, auf ihre Arbeit aufmerksam machen und uns bei ihnen bedanken.“

Dr. Albin Lütke engagiert sich seit Jahrzehnten als Förderer und Unterstützer des kulturellen Lebens in Koblenz. Besonders eng verbunden ist er dem Richard-Wagner-Verband Koblenz, dessen Vorsitzender er seit zehn Jahren ist. Zuvor war er bereits zehn Jahre als stellvertretender Vorsitzender tätig. Ein besonderes Anliegen des Verbandes ist die Förderung des musikalischen Nachwuchses. Durch Stipendien ermöglicht er jungen Musikerinnen und Musikern die Teilnahme an musikalischen Begegnungen und den Austausch mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Darüber hinaus ist Dr. Lütke seit vielen Jahren in zahlreichen Koblenzer Karnevalsvereinen verwurzelt und engagiert sich auch dort für das Brauchtum und das Vereinsleben der Stadt.

Tobias Rosenbaum gestaltet seit rund drei Jahrzehnten das musikalische Leben in Güls und darüber hinaus. Seine musikalische Heimat ist der Musikverein St. Servatius Güls, den er seit vielen Jahren als Dirigent leitet. Unter seiner musikalischen Verantwortung hat sich der Verein zu einem modernen Blasorchester mit einem vielfältigen Repertoire entwickelt. Sein Engagement reicht dabei weit über das Dirigieren hinaus: Er kümmert sich um die Jugendarbeit, die Organisation von Veranstaltungen und die Weiterentwicklung des Vereins. Auch andere Koblenzer Musikvereine unterstützt er bei Bedarf als Musiker oder Dirigent. Heute leitet er neben dem Gülser Musikverein auch das Feuerwehrorchester Koblenz Lay und trägt damit zur Vernetzung und Zusammenarbeit der Vereine bei.

Martin Walter ist seit 1995 als Klarinettist festes Mitglied des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie und prägt damit seit mehr als drei Jahrzehnten das professionelle Musikleben in Koblenz. Darüber hinaus engagiert er sich seit 1997 ununterbrochen im Personalrat des Orchesters, seit 2003 als dessen Vorsitzender. Besonders während der Orchesterstrukturreform setzte er sich maßgeblich für den Erhalt eines starken lokalen Orchesters und damit für die Zukunft des Koblenzer Musiklebens ein. Auch die Vermittlung von Musik an junge Menschen liegt ihm am Herzen: Seit vielen Jahren beteiligt er sich freiwillig an der Initiative „Musikalisches Klassenzimmer“, bei der Orchestermusikerinnen und -musiker Schulen besuchen, um Kindern Instrumente und die Welt der Musik näherzubringen. Darüber hinaus bereichert er mit musikalischen Beiträgen zahlreiche Veranstaltungen und das kulturelle Leben der Stadt.

Die feierliche Verleihung der Kulturehrennadeln findet im März 2027 im Rahmen einer Feierstunde mit Oberbürgermeister David Langner und Kulturdezernent Ingo Schneider statt.

Fotos:

Dr. Albin Lütke (Foto: Astrid Cajan)

Tobias Rosenbaum (Foto: Antje Rosenbaum)

Martin Walter (Foto: Stefanie Laquai)