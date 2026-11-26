Philip Rünz ist künftig Digitalbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz

Koblenz/Idar-Oberstein. Beim Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz in Idar-Oberstein war der Kreisverband Koblenz stark vertreten. Angeführt wurde die Koblenzer Delegation vom Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden der CDU-Koblenz Philip Rünz. Mit dabei waren zudem der Bundestagsabgeordnete Josef Oster, der Landtagsabgeordnete Andreas Birtel, dessen Wahlkreis einen Teil der Stadt umfasst, sowie zahlreiche Delegierte aus Koblenz.

Für den Kreisverband gab es dabei einen besonderen Grund zur Freude: Rünz wurde zum Digitalbeauftragten der CDU Rheinland-Pfalz gewählt und rückt damit erstmals in das oberste Führungsgremium der CDU in Rheinland-Pfalz auf. Im Landesvorstand arbeitet er künftig eng mit dem Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Gordon Schnieder sowie Generalsekretär Johannes Steiniger zusammen. Im Mittelpunkt seiner neuen Aufgabe steht die Digitalisierung der Parteiarbeit.

Die Bedeutung dieser Aufgabe ist groß, auch für Koblenz, das mit Rünz eine zusätzliche Stimme in der Führung der Landespartei erhält. „Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie soll vor allem denen helfen, die sich ehrenamtlich in unserer Partei engagieren“, betont Rünz. Er freue sich auf die neue Aufgabe und auf die Ideen aus den Verbänden im ganzen Land.

Die CDU-Koblenz wünscht ihrem Kreisvorsitzenden viel Erfolg und eine glückliche Hand für diese verantwortungsvolle Aufgabe.

Bildunterzeile: Philip Rünz, Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU-Koblenz, spricht beim Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz in Idar-Oberstein. Die Delegierten wählten ihn zum neuen Digitalbeauftragten der Landespartei.

Foto: Sebastian Krupp