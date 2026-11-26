Es finden zwei Veranstaltungen im Rahmen der Poetikdozentur statt: Matthias Brandt hält eine Vorlesung im Audimax der Universität Koblenz (3. Dezember) und gestaltet zusammen mit Pianist Jens Thomas einen Lesungsabend zu seinem Bestsellerroman „Blackbird“ im Theaterzelt (4. Dezember).

Die Joseph-Breitbach-Poetikdozentu r der Stadt Koblenz und der Universität Koblenz wurde 2026 an den Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt vergeben. Mit seinem Buch „Nein sagen“ hat er in diesem Jahr einen hochaktuellen Beitrag zu persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung vorgelegt. Es ist gelungen, ihn noch vor Jahresende für zwei Tage nach Koblenz einzuladen. Die Zeit ist knapp, die Freude bei allen Beteiligten umso größer.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, den 3. Dezember 2026, um 18 Uhr die öffentliche Poetikvorlesung „Fremde Sätze, eigene Worte. Über Sprache und Haltung“ im Audimax der Universität Koblenz. Der Eintritt ist frei. Am Freitagvormittag ist Matthias Brandt in Seminaren der Universität zu Gast und spricht mit Studierenden. Am Freitagabend, den 4. Dezember 2026, um 19 Uhr steht er im Theaterzelt des Theaters Koblenz auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Pianisten und Sänger Jens Thomas widmet er sich dort seinem Roman „Blackbird“.

Matthias Brandt wurde 1961 in Berlin geboren und gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Schauspielern in Deutschland. Als Sprecher hat er große Romane hörbar gemacht. Für seine Lesung von Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ erhielt er 2014 den Deutschen Hörbuchpreis.

Als Autor trat er 2016 mit „Raumpatrouille“ – autobiografischen Erzählungen aus seiner Kindheit – hervor. Mit „Blackbird“ folgte 2019 sein erster Roman.

Im März 2026 erschien „Nein sagen. Über den 20. Juli 1944, meine Eltern und persönliche Verantwortung heute“. Ausgangspunkt war seine Rede zum Gedenken an den Widerstand, die er im Juli 2025 in Berlin Plötzensee gehalten hat. Brandt fragt darin, was der Mut der Widerständigen und die Erfahrung seiner Eltern für unsere Gegenwart bedeuten. Er erinnert auch daran, wie schnell Sprache verrohen kann. Das Land Rheinland-Pfalz hat ihn 2024 mit der Carl-Zuckmayer-Medaille geehrt.

Die Dozentur trägt den Namen des 1903 in Ehrenbreitstein geborenen Schriftstellers Joseph Breitbach. Dieser lebte ab 1929 überwiegend in Frankreich und arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg diskret und beharrlich an der deutsch-französischen Verständigung. Seit 2021 geht die Dozentur an Persönlichkeiten, die in seiner Nachfolge mit ihrer Literatur und mit ihrer Haltung für eine Grenzen überschreitende Toleranz eintreten. Matthias Brandt schreibt diese Linie in die Gegenwart fort. Sein jüngstes Buch handelt vom Mut, sich zu widersetzen, und von der Verantwortung jedes Einzelnen, wenn die Demokratie unter Druck gerät.

Im Rahmen der Joseph-Breitbach-Poetikdozentu r 2026 finden diese zwei Veranstaltungen mit Matthias Brandt statt:

„Fremde Sätze, eigene Worte. Über Sprache und Haltung“ – Poetikvorlesung mit Nachgespräch

Donnerstag, 3. Dezember 2026, 18 Uhr, Audimax, Universität Koblenz, Eintritt frei

Matthias Brandt kennt Sprache von zwei Seiten. Lange bevor er eigene Bücher veröffentlichte, hat er fremden Sätzen seine Stimme gegeben, vor der Kamera und im Studio. Wer schon so lange mit dem Klang von Sprache gearbeitet hat, schreibt gewissermaßen mit dem Ohr. Und er weiß, was Worte anrichten können. In seiner Poetikvorlesung spannt Matthias Brandt den Bogen vom Sprechen fremder Texte zum eigenen Schreiben und fragt, wann Sprache zur Haltung wird.

„Blackbird“

Lesung mit Musik und Nachgespräch

Freitag, 4. Dezember 2026, 19 Uhr, Theaterzelt, Theater Koblenz

Ein Anruf, und für den fünfzehnjährigen Morten Schumacher, den alle Motte nennen, ist der Boden weg: Sein bester Freund Bogi ist schwer krank. Kurz darauf fährt Jacqueline Schmiedebach auf einem Hollandrad an ihm vorbei. Zwischen der Angst um den Freund und der Ahnung der ersten Liebe gerät Mottes Welt ins Rutschen, komisch und schmerzhaft zugleich.

Für das Theater Koblenz ist dieser Abend eine Wiederbegegnung. Seit der Spielzeit 2025/2026 steht „Blackbird“ hier in einer Bühnenfassung mit Jakob Mühe als Motte und David Prosenc als Live-DJ, inszeniert von Eberhard Köhler, stets ausverkauft auf dem Spielplan der Probebühne 4. Jetzt kommt die Geschichte mit dem zurück, der sie erfunden hat. Wer die Koblenzer Inszenierung gesehen hat, begegnet Motte ein zweites Mal, aus dem Blickwinkel des Autors und in einem anderen Klang. Wer ihn noch nicht kennt, lernt ihn aus erster Hand kennen.

Matthias Brandt und Jens Thomas arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Brandt liest, Thomas improvisiert am Klavier und mit der Stimme – so entsteht jeder Abend im Moment und ist einzigartig.

Karten für die Veranstaltung im Theaterzelt gibt es unter www.theater-koblenz.de und an der Theaterkasse.

Gefördert wird die Poetikdozentur vom Freundeskreis der Universität Koblenz, der Stiftung Universität Koblenz und der Koblenzer Kultur Stiftung. Organisiert wird sie von Kulturdezernent Ingo Schneider, Prof. Dr. Stefan Neuhaus, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz, und Markus Dietze, Intendant des Theaters Koblenz. Ermöglicht wird sie vom Theater Koblenz.

Foto (Steven Haberland): Matthias Brandt (rechts im Bild) und Pianist Jens Thomas