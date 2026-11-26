Das Sozialamt der Stadt Koblenz und die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur gemeinsamen Karnevalssitzung 2027 ein.

Der Bunte Nachmittag findet am Sonntag, den 10. Januar 2027, von 15 bis 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Karnevalssitzung mit tollen Rednern, bunten Tanzgruppen, Live-Musik, Komödianten und Gardisten der AKK. Jeder ist herzlich willkommen und kann sich auf viele Highlights in ausgelassener Atmosphäre freuen.

Eintrittskarten sind ab dem 1. Dezember bei der Tourist-Information Koblenz im Forum Confluentes auf dem Zentralplatz erhältlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Die Karten kosten 5 Euro pro Person. Inhaberinnen und Inhaber des Koblenz-Passes erhalten die Eintrittskarte für 4 Euro.

Eine Rückgabe und Reservierung der Karten ist nicht möglich. Die Teilnehmenden müssen selbstständig gehen können, bzw. eine entsprechende Begleitperson haben, wenn Gehhilfen nötig sind.

Die Begleitperson ist nicht kostenbefreit. Die Eintrittskarte berechtigt nicht zum vergünstigten Parken in der Tiefgarage.