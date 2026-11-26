Kreativer Vormittag mit der Goethe-Schule

Lahnstein. Dass ein Stock nicht einfach nur ein Stock ist und ein Stein viel mehr sein kann als ein Stein entdecken die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Goethe-Schule bei einem abwechslungsreichen Vormittag in der Stadtbücherei.

Die Veranstaltung fand bewusst an einem Mittwoch statt, wenn die Räumlichkeiten nicht für den Publikumsverkehr öffnen. So konnten die Kinder die Bücherei in einer ruhigen Atmosphäre erleben, sich frei zwischen den Räumen bewegen und die verschiedenen Bereiche ganz in ihrem eigenen Tempo erkunden.

Zum Auftakt las Silvia Rüdell vom Bücherei-Team das Bilderbuch „Stock & Stein“ von Anne-Kathrin Behl vor. Die Geschichte regte die Fantasie der Kinder an und machte Lust darauf, selbst kreativ zu werden. Bei den anschließenden Mitmachaktionen verwandelten sie mit viel Einfallsreichtum einfache Stöcke und Steine in neue Dinge und fantasievolle Wesen.

Danach blieb ausreichend Zeit zum Stöbern und Lesen. Die Kinder konnten eigenständig Bücher auswählen, in Geschichten eintauchen und dabei ganz nebenbei lernen, wie die Medien in der Bücherei geordnet sind und wo sie ihre Lieblingsthemen finden. Gemeinsam gestalteten sie außerdem eine Themen-Fensterbank und stellten eine Auswahl passender Sachbücher zusammen.

Mit solchen Angeboten möchte die Stadtbücherei Kinder frühzeitig für Bücher begeistern und ihnen zeigen, wie viel es zwischen den Regalen zu entdecken gibt. Denn wer selbst stöbern, auswählen und Neues ausprobieren darf, findet oft ganz von allein Freude am Lesen. Gleichzeitig lernen die Kinder die Bücherei als einen Ort kennen, an dem sie willkommen sind und an den sie gerne zurückkehren können.

Die entstandenen Kunstwerke und die von den Kindern ausgewählten Sachbücher sind nun in der Stadtbücherei ausgestellt. Vielleicht regen sie auch andere Besucherinnen und Besucher dazu an, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen – denn manchmal steckt in einem einfachen Stock oder Stein eine ganze Geschichte.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand neben der Kreativität vor allem die Leseförderung. Die Stadtbücherei möchte Kinder frühzeitig für Bücher begeistern, ihre Lesefreude wecken und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten einer Bibliothek näherbringen.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Mit dem Bilderbuch „Stock & Stein“ von Anne-Kathrin Behl weckte Silvia Rüdell die Fantasie der Kinder.