Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem sogenannten Orange Day, setzt Koblenz sichtbare Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Der Aktionstag findet jährlich am 25. November statt. Seit 1981 nutzen Frauenrechtsorganisationen diesen Tag, um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen sowie sich für deren Beendigung einzusetzen. Weltweit werden Schutz und ein Leben frei von Gewalt gefordert. Gewalt gegen Frauen und Mädchen findet nicht nur im öffentlichen Raum statt. Häufig geschieht sie im unmittelbaren sozialen Umfeld, etwa in Partnerschaften oder innerhalb der Familie. In Deutschland wird alle zwei Tage eine Frau durch ihren (Ex-)Partner getötet und fast täglich gibt es einen Tötungsversuch. Alle 4 Minuten erfährt eine Frau Gewalt durch ihren (Ex-)Partner. Jede zweite Frau wurde bereits sexuell belästigt und 90 % der jungen Frauen haben nachts starke bis extreme Angst, wenn sie auf unbekannte Männer treffen. Dies muss sichtbarer werden: Das gesellschaftliche Bewusstsein für die Gewalt, die Frauen und Mädchen durch Männer erleben muss größer werden und Betroffene brauchen Unterstützung. Aus diesem Grund werden in Koblenz im Zeitraum vom 16. November bis 10. Dezember 2026 Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt.

Vor dem Rathaus hisste Oberbürgermeister David Langner mit der Gleichstellungsstelle die Fahne „frei leben – ohne Gewalt“ von TERRE DES FEMMES. Mit der Fahne macht die Stadt deutlich, wofür sie steht: Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in unserer Stadt keinen Platz. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Thema, das alle betrifft. Die Stadt möchte mit der Aktion Aufmerksamkeit schaffen, für das Thema sensibilisieren und Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. Ergänzend wurde ein Banner mit dem Hinweis auf das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ angebracht.

Zudem hat die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz bereits ab dem 16. November Plakate des Hilfetelefons an Koblenzer Arztpraxen versandt und in öffentlichen Toiletten (bspw. im Forum oder im Rathaus-Gebäude II) aufhängen lassen. Unterstützt wurde hiermit eine Kampagne des Hilfetelefons (Mitmachaktion: Hilfetelefon – www.hilfetelefon.de/kampagnen-aktionen/aktionen/mitmachaktion/ ). Ziel dieser Plakataktion ist es, Menschen im Vorangehen an den Orange Day für das Thema zu sensibilisieren und zugleich Betroffene niedrigschwellig auf eine mögliche Anlaufstelle hinzuweisen. Unter der Nummer 116 016 und via Online-Beratung können sich Betroffene in 18 verschiedenen Sprachen, barrierefrei – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr anonym beraten lassen. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde, sowie Fachkräfte erhalten anonym und kostenfrei Unterstützung.

Mit einer Veranstaltungsreihe möchte der Regionale Runden Tisches gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen Koblenz (GesB) auf das Thema aufmerksam machen. Gefördert werden die jeweiligen Aktionen von der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz und dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Rheinland-Pfalz. Die interaktive Ausstellung „Orange Shoes“ an den Vier Türmen in Koblenz (Altengraben 48, 56068 Koblenz) macht am 25. November von 14 bis 16 Uhr auf das Thema aufmerksam. Begleitet wird diese Aktion von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Koblenzer Hilfeeinrichtungen, sodass Raum für Austausch und Beratung gegeben ist.

Abends findet die Lesung „Der rosarote Elefant – Next Generation“ mit der Autorin Claudia Brunnmeier-Müller im Haus Metternich (Münzplatz 7, 56068 Koblenz) statt. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr und kostenfrei. Es geht um die Aufarbeitung der traumatisierenden und generationsübergreifenden Auswirkungen von sexuellem Missbrauch und den Weg hin zu einem lebenswerten Leben. Vor Ort wird ein Awarness-Team sein, sodass geschulte Personen vertrauliche Beratung und oder Begleitung in einem geschützten Rahmen anbieten. Mit dem kostenfreien Selbstbehauptungskurs für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren wird die Veranstaltungsreihe am Samstag, 28. November abgerundet und der Fokus auf Prävention und Selbstermächtigung gelegt. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter Angabe des Namens und des Alters an sv@skf- koblenz.de möglich. Getränke und Essen müssen selbst zum Selbstbehauptungskurs mitgebracht werden.

Hilfe und Beratung gibt es beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Telefonnummer 116 016 (kostenfrei, vertraulich, in 18 Sprachen und rund um die Uhr). Auch eine Beratung per Chat und E-Mail ist möglich.

Foto (Timea Laux / Stadt Koblenz): Vor dem Rathaus hisste Oberbürgermeister David Langner mit der Gleichstellungsstelle die Fahne „frei leben – ohne Gewalt“ von TERRE DES FEMMES.