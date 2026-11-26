Ehrenamtliches Team freut sich über weitere Unterstützung

Auch die Ehrenamtlichen des Neuwieder Bürgerbusses haben sich zum Jahresende eine kleine Auszeit verdient. Deshalb legt das kostenlose Mobilitätsangebot über die Feiertage eine Pause ein. Die letzten telefonischen Buchungen sind am Mittwoch, 16. Dezember, von 9 bis 11 Uhr möglich. Am Donnerstag, 17. Dezember, ist der Bürgerbus dann zum letzten Mal in diesem Jahr unterwegs. Nach der Weihnachtspause ist das Team ab Montag, 4. Januar, wieder telefonisch für Terminbuchungen erreichbar. Die ersten Fahrten im neuen Jahr werden am Dienstag, 5. Januar, angeboten.

Damit der Bürgerbus auch künftig zuverlässig Menschen befördern kann, die selbst nicht anders mobil sind, freut sich das ehrenamtliche Team jederzeit über Verstärkung. Willkommen sind sowohl Interessierte, die sich als Fahrerinnen und Fahrer engagieren möchten, als auch Menschen, die bei der telefonischen Buchung und Koordination der Fahrten unterstützen wollen. Wer Lust hat, sich für mehr Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe in der Stadt Neuwied einzusetzen, ist herzlich eingeladen, Teil des Bürgerbus-Teams zu werden.

Der Bürgerbus entstand auf Initiative des Neuwieder Seniorenbeirats und liegt in der Trägerschaft der Stadt. Ermöglicht wird das Angebot durch das Sponsoring der Stadtwerke (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft (GSG). Der ehrenamtlich organisierte Bus ist dienstags und donnerstags im gesamten Stadtgebiet samt aller Ortsteile unterwegs. Die Fahrten sind kostenlos, müssen aber vorab telefonisch reserviert werden. Der Telefondienst ist montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter Tel. 02631 802 7900 erreichbar.