Nachdem sich der Einhub der zwei 475 Tonnen schweren Teile durch das Niedrigwasser im Rhein immer wieder verzögert hatte, konnten die Teile nun wie geplant in zwei Tagen, am Montag, 23. November, und Dienstag, 24. November erfolgreich eingehoben werden. Damit ist die tragende Stahlkonstruktion der Pfaffendorfer Brücke geschlossen.

Mit einem Schubschiff wurden die beiden Teile in Mannheim abgeholt und auf einem Ponton nach Koblenz gebracht. Der Transport musste kurzfristig geplant werden, weil erst seit knapp zwei Wochen absehbar war, dass der Wasserstand des Rheins in dieser Woche hoch genug sein würde, um die Stahlteile nach Koblenz bringen zu können. Viele verschiedene Firmen mussten zügig koordiniert werden, um den Einhub zu ermöglichen. Das ist geschehen, und so konnten die beiden Teile innerhalb der geplanten zwei Tage eingehoben werden.

Anders als bei den vorherigen Einhüben an der Pfaffendorfer Brücke war dazu kein schwimmender Kran nötig. Vielmehr wurden die Teile von den bereits bestehenden Stahlteilen der neuen Brücke aus langsam nach oben gezogen. Am ersten der beiden Tage kam es zu leichten Verzögerungen, am zweiten lief aber alles wie geplant, sodass die Schifffahrt sogar früher als angekündigt wieder freigegeben werden konnte.

Der Leiter des Tiefbauamtes, Dr. Kai Mifka, zieht ein positives Fazit: „Der Einhub war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur neuen Brücke. Nun ragt die Brücke in ihrer vollen Länge über den Rhein. Der Einhub musste sehr kurzfristig terminiert werden. Ich bin allen beteiligten Firmen dankbar, dass sie es uns ermöglicht haben, das Zeitfenster der höheren Wasserstände zu nutzen. In den nächsten Wochen werden die neuen Teile mit dem Rest der Stahlkonstruktion verschweißt und im Jahr 2027 wird dann die Fahrbahnplatte auf die Konstruktion aufbetoniert und die Brückenkappen und die Geländer aufgebracht. Sobald das passiert ist, wird der Verkehr auf die neue Pfaffendorfer Brücke in der Seitenlage umgeleitet und die alte Brücke abgebrochen. Dann kann, voraussichtlich im Jahr 2029, die neue Brücke auf die Position der alten Brücke verschoben werden und der Bau bis auf die notwendigen Rückbauarbeiten im Wasser und die Wiederherstellung der Schlossmauer und des Parkplatzes am Schloss abgeschlossen werden. Bis dahin warten aber noch einige Herausforderungen und Unwägbarkeiten auf uns. Heute bin ich aber sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir durch den Einhub erzielt haben.“

Bildunterzeile Bild 1: Nach dem Einhub der letzten großen Stahlbauteile erstreckt sich die neue Pfaffendorfer Brücke nun über ihre volle Länge. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz

Bildunterzeile Bild 2: Das Schubschiff Otto hat die beiden 475 Tonnen schweren Teile auf einem Ponton nach Koblenz gefahren. Foto: Thorsten Wagner/Stadt Koblenz

Bildunterzeile Bild 3: Am Montag ging der Einhub bis in die späten Abendstunden. Am Dienstag ging es deutlich schneller. Foto: Thorsten Wagner/Stadt Koblenz