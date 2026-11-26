Lions Club Koblenz Sophie von La Roche spendet 5.000 Euro an die Bahnhofmission – Wertschätzung für Besucher und ehrenamtliches Engagement

Es ist später Nachmittag in der Koblenzer Bahnhofsmission, einer ökumenischen Einrichtung in Trägerschaft der Caritas in Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Im Aufenthaltsraum sitzen einige Gäste, genießen ein warmes Getränk oder ein belegtes Brötchen. Die Frauen und Männer sind aus ganz unterschiedlichen Gründen vor Ort. Das Team der Bahnhofsmission, zu dem 20 ehrenamtlich engagierten Menschen gehören, sorgt für eine herzliche und wertschätzende Atmosphäre.

An diesem Tag ist auch eine kleine Delegation des Lions Clubs Koblenz Sophie von La Roche zu Gast und überreicht eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. „Uns ist wichtig, dass die Unterstützung direkt bei Menschen in der Region ankommt“, sagte Iris Steinacker-Creutzfeld, Präsidentin des Lions Clubs. „Wir sind beeindruckt von der großartigen ehrenamtlichen Arbeit. Das Team der Bahnhofsmission ist da, wenn Menschen Halt brauchen.“

Schutzraum für 60 Gäste pro Tag

Seit mehr als 100 Jahren ist die Bahnhofsmission, die überwiegend aus Eigenmitteln finanziert wird, eine wichtige Anlaufstelle am Koblenzer Hauptbahnhof. Die klassischen Hilfen beim Ein- und Umsteigen werden nach wie vor angeboten. Die Räumlichkeiten werden jedoch zunehmend als Schutzraum von bedürftigen und einsamen Menschen sowie in besonders belastenden Lebenssituationen in Anspruch genommen. Da ist es wichtig, ein offenes Ohr zu haben, zuhören zu können. Darüber hinaus ermöglicht eine gute Vernetzung kurze Wege zu speziellen Beratungsstellen, z. B. in den Kontexten Sucht, Schulden oder Wohnungslosigkeit. Pro Tag kommen ca. 60 Besucher, um Rat zu suchen, Ruhe zu finden oder sich aufzuwärmen. Dank durchgehender Öffnungszeiten ist die Tür zur Bahnhofsmission an sechs Tagen in der Woche geöffnet.

Erneute Spende zeigt Verbundenheit mit der Bahnhofsmission

Es war bereits die dritte großzügige Spende des Lions Club Sophie von La Roche an die Bahnhofsmission. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung, eine enorme Wertschätzung für unsere Gäste und unser eingespieltes Team“, sagte Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Dank der Spende können wir das Versorgungsangebot mit Lebensmitteln und Getränken für unsere Besucher über mehrere Monate finanzieren.“ Darüber hinaus kann das Team wichtige Fortbildungsangebote wahrnehmen, beispielsweise Kommunikations- und Deeskalationstrainings. Im Rahmen der Spendenübergabe signalisierten die engagierten Club-Mitglieder, dass diese Unterstützung auch in Zukunft weitergehen wird.

Weitere Informationen:

Bahnhofsmission Koblenz,

Bahnhofplatz 2 / Nordeingang, 56068 Koblenz,

Tel. 0261 31326, E-Mail: bahnhofsmission@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Wertschätzung für wertvolle Arbeit: Vertreter des Lions Clubs Koblenz Sophie von La Roche übergaben die Spende an die Bahnhofsmission (v. l. n. r.): Günter Pabst (Leiter Bahnhofsmission), Iris Steinacker-Creutzfeld, Cristina Girones-Perscheid, Ralph Puchta, Anja Klinghuber (alle Lions Club Koblenz Sophie von La Roche), Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel

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