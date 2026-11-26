An der Unterführung im Heiligenweg im Koblenzer Stadtteil Moselweiß kommt es zwischen Montag, 7. Dezember, 7 Uhr, und Montag, 21. Dezember, zu einer Vollsperrung. Grund für die Sperrung ist der Einhub einer provisorischen Hilfsbrücke durch die Deutsche Bahn. Zu Fuß kann die Baustelle voraussichtlich bis Samstag, 12. Dezember, passiert werden – dann ist die Unterführung auch für den Fußverkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Koblenzer Straße, die Schlachthofstraße, den Moselring und Beatusstraße wird eingerichtet und ausgeschildert. Der Parkplatz Heiligenweg, an der Kreuzung von Heiligenweg und Beatusstraße wird ab Samstag, 12. Dezember, ebenfalls vollständig gesperrt, weil die Fläche für die Einrichtung der Baustelle benötigt wird.

Auch nach Montag, 21. Dezember, muss mit Einschränkungen an dieser Stelle gerechnet werden. Weitere Informationen dazu folgen.

Der Einhub einer provisorischen Hilfsbrücke ist notwendig, um mit diesem Brückenelement den Zugverkehr zu ermöglichen, bis die alten Widerlager erneuert sind. Auf die neuen Widerlager soll dann die eigentliche Brücke eingehoben werden.

Bildunterzeile: Die Unterführung im Heiligenweg muss wegen Arbeiten am Brückenbauwerk voll gesperrt werden. Foto: Felix Gras/Stadt Koblenz