Abwechslungsreiches Dezember-Programm lockt in Schauburg

Aktuell steht das beliebte Programmkino „Minski“ in Neuwied noch mehr im Mittelpunkt als ohnehin schon. Im Rahmen der Ausstellung „Großes Kino“ zeigt die Stadtgalerie Mennonitenkirche noch bis tief in den Februar hinein Filmplakate aus verschiedenen Kino-Epochen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Sammlung von „Minski“-Begründer Eberhard Malzi und Hinzugaben vom aktuellen Minski-Programmchef Michael Mertes. Letzterer hat auch für den letzten Monat des Jahres nochmal groß aufgefahren und präsentiert im Minski fünf abwechslungsreiche Film-Highlights.

Den Anfang macht am Mittwoch, 2. Dezember, der deutsche Dokumentarfilm „Was haben wir gelacht“. In diesem erzählen fünf Pionierinnen der deutschen Unterhaltungsindustrie davon, wie sie sich in einer traditionell männerdominierten Domäne in den 90ern und frühen 2000er-Jahren ihren Platz erkämpft haben. Dabei können alle fünf TV-Größen von sexistischen Untertönen, misogynem Verhalten und homophobem Humor ein Lied singen.

Eine Woche später wird die junge Staatsanwältin Seyo Kim selber Opfer eines Hassverbrechens. Auf offener Straße wird ein Brandanschlag auf sie verübt. Weil der Oberstaatsanwalt zu Kims Verwunderung nicht von einem rassistischen Tatmotiv ausgeht, beginnt sie selber zu ermitteln und überschreitet dabei rechtliche Grenzen. „Staatsschutz“ läuft am Mittwoch, 9. Dezember, im Minski.

Hühnern wird nachgesagt ein sehr geruhsames Leben zu führen. Dass das aber nicht immer der Fall ist, beweist das Programmkino Minski am Mittwoch, 16. Dezember. Denn in „Lebensansichten eines Huhns“ wird die wechselvolle Geschichte einer schwarzen Henne erzählt, die Suppentopf und Fuchs entkommt, sich dann aber doch erneut in einem Käfig wiederfindet.

Paul hat ein Problem: Als DDR-Bürger stehen seinem großen Traum, eine Reise nach Italien zu unternehmen, harte physische Grenzen gegenüber. Deshalb bereitet er sich sieben Jahre lang akribisch auf seine Ausreise über die Ostsee vor. Dabei geht es ihm nicht um „Republikflucht“ schließlich möchte er nach seiner Reise zurück in die Heimat. „Spaziergang nach Syrakus“ wird am Mittwoch, 23. Dezember, im Minski gezeigt.

Zum Jahresabschluss zeigt das Minski am Mittwoch, 30. Dezember, auf Besucherwunsch den französischen Film „Chérie, ich komme! – Die Erfindung der Lust“. Fanny ist in ihrer Ehe mit Tom eigentlich glücklich. Doch es gibt, ein Thema, über das sie nie mit ihm reden konnte: Sie hatte noch nie einen Orgasmus. Als sie sich doch überwindet, reagiert Tom keinesfalls brüskiert, sondern gibt sich erkennbar Mühe, mit ihr gemeinsam eine Lösung zu finden.

Jeden Mittwochabend öffnet sich um 19.30 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für einen außergewöhnlichen Film im Rahmen des Programmkinos Minski. Kinokarten kosten sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schülerinnen und Schüler und können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.