Caritasverband beteiligte sich an bundesweiter Solidaritätsaktion – zwei gute Zwecke profitieren von Spenden in Höhe von 4.982 Euro – Live-Musik vollendete Atmosphäre

Mit der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ setzte die Caritas bundesweit in vielen Städten ein Zeichen für eine gerechtere Welt, gegen Armut und Ausgrenzung. Der Caritasverband Koblenz beteiligte sich bereits zum 19. Mal an der Aktion. Im Herzen der Altstadt strahlte ein Lichtermeer rund um den Brunnen auf dem Josef-Görres-Platz. Jede Kerze stand symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenssituation.

Die Resonanz war überwältigend. Viele Besucher stellten eine Kerze auf und setzten leuchtende Zeichen der Solidarität. Am Ende des Tages kamen Spenden in Höhe von 4.982 Euro zusammen. Der Reinerlös kommt der Wohnungslosenhilfe der Koblenzer Caritas und einem Hilfsprojekt von Caritas international, Initiator des Aktionstages, für Kinder und junge Menschen in Armenien zugute.

Live-Musik vollendete die besondere Atmosphäre

Mit einfühlsamen Auftritten umrahmten Daniela und Markus Daniel, Lukas Otte und Daniel Ferber die besondere Atmosphäre auf dem Görres-Platz. Alle Künstler engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich für die gute Sache. Eine Überraschung war der spontane Besuch und stimmungsvolle Abschluss mit der Koblenzer Guggemusik.

Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Bei der Organisation und Durchführung der Solidaritätsaktion engagierten sich auch Menschen, die zurzeit von der Wohnungslosenhilfe in der Koblenzer Neustadt 20 begleitet werden oder in der Vergangenheit wohnungslos waren. „Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind aktuell wichtiger denn je“, sagte Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Danke an alle Spender, Sponsoren, Künstler und ehrenamtlichen Helfer, die gemeinsam ein großes Herz für Menschen in Not zeigten. Jede Kerze war ein wundervolles Zeichen der Solidarität.“ Eine Million Sterne leuchteten in der Koblenzer Altstadt und in den Herzen vieler Menschen.

Foto 1 – 5 (Marco Wagner)

Viele Besucher stellten eine Kerze auf und setzten ein Zeichen der Solidarität. Jede Kerze stand symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenssituation.