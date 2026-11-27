Vom 1. bis 18. Dezember verwandelt sich die Koblenzer Schloßstraße montags bis freitags um 16:30 Uhr in einen lebendigen Adventskalender. Gesang, Lichtermeditation, eine Salsa-Vorführung zum Mitmachen und vieles mehr erwarten Besuchende – kostenlos und mit gutem Zweck: Die Spenden kommen der Wohnungslosenhilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe in Koblenz zugute.

Koblenz. Weihnachtlicher Gesang erklingt, der Nikolaus verteilt Plätzchen an die Kinder, gemeinsam wird bei einer Lichtermeditation innegehalten: Vom 1. bis 18. Dezember können sich Besuchende der Koblenzer Schloßstraße montags bis freitags um 16:30 Uhr auf ein täglich wechselndes Weihnachtsprogramm freuen. Unter dem Motto „Lebendiger Advent“ organisieren die Johanniter am Mittelrhein die kostenlose Veranstaltungsreihe direkt vor der eigenen Haustür ihrer Regionalgeschäftsstelle in der Schloßstraße 37.

Buntes Programm dank großer Unterstützung

Ein besonderes Highlight erwartet die kleinen Besuchenden am 7. Dezember: Der Nikolaus nimmt die Weihnachtswünsche der Kinder entgegen. Am 18. Dezember gehen fünf davon in Erfüllung – mit Geschenken im Wert von bis zu 35 Euro. Diesen besonderen Moment hält das Fotostudio Reuther mit professionellen Fotos fest.

Möglich wird das vielfältige Programm durch die große Unterstützung aus der Koblenzer Nachbarschaft. Zahlreiche Geschäfte, darunter das Auktionshaus Lux, das Tanzstudio Changa sowie bekannte Persönlichkeiten wie Manfred Gniffke und Franz Obst bringen sich mit eigenen Beiträgen ein. Zudem unterstützt der Business Improvement District Schloßstraße e. V. die Aktion in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. So entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus besinnlichen Momenten und Mitmachaktionen:

Dienstag, 01.12.2026: Gesang zur Eröffnung

Mittwoch, 02.12.2026: Bingo mit Gutscheingewinnen

Donnerstag, 03.12.2026: Improtheater mit Impro Koblenz

Freitag, 04.12.2026: Benefizauktion mit Auktionshaus Lux

Montag, 07.12.2026: Nikolaus verteilt Plätzchen, Fotostudio Reuther, Wunschzettelaktion

Dienstag, 08.12.2026: Teddyrettung, Blaulichtfahrzeuge zur Besichtigung

Mittwoch, 09.12.2026: Lesung mit Vanezia Blum

Donnerstag, 10.12.2026: After-Work-Treffen mit Nicolette Vlogt

Freitag, 11.12.2026: Gesang mit Piano

Montag, 14.12.2026: Kaffee-Vortrag von Kaffeejunge

Dienstag, 15.12.2026: Salsa-Vorführung zum Mitmachen

Mittwoch, 16.12.2026: Trommelworkshop der Familienbildungsstätte

Donnerstag, 17.12.2026: Lichtermeditation mit Kerzen

Freitag, 18.12.2026: Weihnachtslesung mit Manfred Gniffke, Wunscherfüller

„Als Hilfsorganisation ist es uns wichtig, in der Vorweihnachtszeit auch vor unserer eigenen Haustür aktiv zu sein“, erklärt Elena Borsutzky, Mitorganisatorin des Lebendigen Advents bei den Johannitern am Mittelrhein. „Gemeinsam mit den anderen Unterstützern möchten wir die Schloßstraße zum Leuchten bringen. Mit den täglich wechselnden Aktionen laden wir dazu ein, sich auf Weihnachten einzustimmen, und sammeln gleichzeitig Spenden für den guten Zweck. Alle Einnahmen fließen in unsere aufsuchende Wohnungslosenhilfe in Koblenz.“

Einzelheiten zum täglich wechselnden Programm finden Interessierte auf den Social-Media-Kanälen der Johanniter am Mittelrhein.