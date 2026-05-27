Neues Mitmachprojekt

Lahnstein. Ab sofort können junge Leserinnen und Leser der Stadtbücherei Lahnstein mit „Hildes Lesetagebuch“ auf eine ganz besondere Entdeckungsreise gehen.

Im Mittelpunkt steht Hilde, das namensgebende Maskottchen der Stadtbücherei. Das kleine Büchereihuhn passt auf die Bücherei auf, träumt aber selbst von großen Abenteuern und davon zu erfahren, welche Geschichten Kinder besonders gerne lesen. Deshalb schickt sie ihre Freunde Hund Knödel, Schwein Trudi, Idel Lotte, Schneeeule Minerva und Biene Fritzi auf Reisen, um Geschichten zu sammeln.

Das Prinzip erinnert an ein klassisches Freundebuch und soll die Lesemotivation spielerisch fördern. Kinder können sich für bis drei Wochen einen Lesekoffer ausleihen. Dieser enthält neben einem selbst ausgewählten Buch und einem Kuscheltier als Lesebuddy auch das Lesetagebuch. Nach dem Schmökern tragen die Kinder ihre Gedanken, Bilder oder Empfehlungen in das Tagebuch ein. Da das Buch von Kind zu Kind weitergereicht wird, entsteht mit der Zeit eine bunte Sammlung an Lesetipps von Kindern für Kinder.

Wie gut das Konzept ankommt, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Erstklässler der Goethe-Schule Lahnstein haben den Lesekoffer bereits ausprobiert und zeigen sich sehr begeistert. „Die Kinder hatten großen Spaß daran und haben sich richtig gefreut, ihre Einträge zu präsentieren. Man hat gemerkt, wie stolz sie darauf waren“, berichtet Klassenlehrerin Janina Schummer.

Initiiert wurde das Vorhaben von der aktuellen FSJlerin Zoe Benner, die nicht nur die Projektidee entwickelte, sondern auch die kindgerechten Illustrationen und Zeichnungen selbst gestaltete. Die Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Büchereiteam Heike Handlos und Silvia Rüdell und in Kooperation mit der städtischen Pressestelle.

Auch Oberbürgermeister Lennart Siefert zeigte sich bei der Vorstellung sichtlich beeindruckt: „Dieses Projekt verbindet Leseförderung auf tolle Weise mit viel Kreativität und Gemeinschaft. Es ist großartig zu sehen, wie hier die Ideen einer engagierten FSJlerin mit der Fachkompetenz einzelner Abteilungen Hand in Hand greifen, um so etwas Besonderes für die Kinder zu schaffen.“

Nun freut sich das Bücherei-Team auf viele ausgefüllte Seiten und strahlende Kinderaugen. Interessierte Familien können die zwei Lesekoffer ab sofort während der regulären Öffnungszeiten in der Stadtbücherei am Kaiserplatz 1 ausleihen.

Bildunterzeile:

Start frei für „Hildes Lesetagebuch“: FSJlerin Zoe Benner (rechts) entwickelte Konzept und Illustrationen und stellte gemeinsam mit dem Team der Stadtbücherei Lahnstein die neuen Lesekoffer vor. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)