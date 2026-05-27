Gemeinsam mit Freunden an einer langen Tafel am Rhein picknicken, die Aussicht genießen und Live-Musik hören – dazu lädt das Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur ein. Veranstaltungsort ist die Wiese unterhalb des Pavillons zwischen Kaiserin-Augusta-Denkmal und Lennéstraße.

An Fronleichnam, Donnerstag, 4. Juni, bauen die Stadtgärtner erneut eine lange weiße Tafel auf. Dort können es sich von 12 bis 19 Uhr ganz in Weiß gekleidete Gäste mit ihrem mitgebrachten Picknick gemütlich machen. Einzige Voraussetzung: Die Kleidung soll komplett weiß sein. Wer mag, kann sich am Stand des Genusszimmers mit Kaffee und gekühlten Getränken versorgen. Außerdem bietet die Firma „Eiszeit“ Speiseeis an.

Das Dîner en blanc hat in Koblenz bereits Tradition. Im vergangenen Jahr wanderte die Veranstaltung nach zehn Jahren vom Schloss in die Kaiserin-Augusta-Anlage. Das Format entstand 1988 in Paris und hat sich seitdem in vielen Städten Europas zu einer beliebten Tradition entwickelt.

Für die musikalische Begleitung an Fronleichnam sorgen in diesem Jahr zwei ganz unterschiedliche Bands. Um 12 Uhr eröffnet Konflux mit einem fein abgestimmten Mix aus Jazz- und Soulklängen. Das Quartett um Thomas Bethmann am Saxophon und Christian Weller am Piano wird von Sängerin Alex Turkot begleitet. Gespielt werden eingängige Interpretationen der Songs von Michael Jackson, Britney Spears, George Michael, Phil Collins und vielen mehr. Ab 16 Uhr übernimmt die Band The Acoustics. Die drei Koblenzer Musiker verbinden akustische Gitarre, Piano und Percussion mit mehrstimmigem Gesang. Auf dem Programm stehen große Klassiker, aktuelle Hits und fast vergessene Lieblingslieder.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: (BUGA Freunde Koblenz / Ulli Piel-Schilling): Auf der Wiese in der Kaiserin-Augusta-Anlage steigt am 4. Juni wieder das Dîner en blanc – mit einer langen Picknicktafel und Livemusik für eine ganz in Weiß gekleidete Gesellschaft.