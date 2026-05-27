Im Bereich des ehemaligen Reduits auf dem Asterstein beginnt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Anfang Juni mit weiteren Arbeiten zur Sicherung und Aufwertung der historischen Festungsanlage. Der frühere Graben des Reduits war im Zuge der Entfestigung und in den Jahrzehnten danach größtenteils zugeschüttet worden. Nur noch ein kleiner Teil des Grabens ist bis heute auf der Südseite der Anlage sichtbar – unter anderem links neben dem Haupteingang.

Nun wird der ehemalige Graben auf einer Länge von rund 40 Metern beginnend am Traditor des Reduits bis zum Platz am Torhaus wieder freigelegt. Dabei wird so weit ausgeschachtet, dass das unterste Fenster des Reduits künftig wieder sichtbar ist.

Hintergrund der Maßnahme ist die statische Sicherung des historischen Bauwerks: Die Mauer des Reduits hatte dem Druck des Erdreichs bereits nachgegeben und sich nach innen verschoben. Durch den Erdaushub soll die Belastung des Gebäudes deutlich reduziert werden. Dies ist zugleich Voraussetzung dafür, dass der direkt angrenzende Platz am Torhaus dauerhaft ausgebaut werden kann.

Das ausgehobene Erdreich des Grabenteilabschnitts wird nördlich des Vorplatzes vom Fort Asterstein in einen bestehenden Hang integriert. Eine großflächige Baum- und Strauchpflanzung sorgt für eine grüne Rahmung des Festungsparks und dient zugleich als Sichtschutz für die angrenzende Wohnbebauung.

Im Anschluss an die Erdarbeiten beginnt der Ausbau des Platzes sowie die Anpassung der dorthin führenden Wege. Die Flächen erhalten den bereits an anderer Stelle im Park verwendeten hellen Naturstein-Splitt-Belag. Außerdem wird das Torhaus, das bereits zu einem Informationszentrum ausgebaut wurde, beleuchtet. Ergänzend werden Sitzbänke aufgestellt.

Der Ausbau des Platzes wird durch das LEADER-Programm des Landes Rheinland-Pfalz und der Europäischen Union gefördert. Ziel ist es, auf dem Asterstein eine neue historische Mitte für den Stadtteil zu schaffen. Künftig soll der Platz mit diversen Aufenthaltsqualitäten und Sitzgelegenheiten unter anderem für Schulveranstaltungen, als Treffpunkt und Kommunikationsraum für den Stadtteil sowie für Veranstaltungen örtlicher Vereine genutzt werden können.

Den Abschluss der Arbeiten bildet voraussichtlich im Herbst die feierliche Eröffnung als neuer Stadtteilmittelpunkt mit dem Torhaus als Infozentrum.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Der Platz vor dem Torhaus wird als neuer Stadtteilmittelpunkt ausgebaut. Voraussetzung dafür ist die Freilegung eines angrenzenden Abschnitts des ehemaligen Grabens, um den Druck auf das Reduit zu reduzieren.