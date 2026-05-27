Wie kann Bildung dazu beitragen, gesellschaftlichen Wandel nicht nur zu reflektieren, sondern aktiv mitzugestalten? Mit dieser Frage lädt die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) am Samstag, den 30. Mai 2026, zum Campustag 2026 in die Kornpfortstraße 15 in Koblenz ein. Von 10:00 bis 18:00 Uhr erwartet Besucher ein vielfältiges Programm aus Gesprächen, Workshops, Kulturformaten und Einblicken in Studium, Forschung und Praxisprojekte der Hochschule.

Der Campustag versteht sich dabei nicht nur als klassischer Tag der offenen Tür, sondern als offener Bildungs- und Begegnungsraum. Studieninteressierte, Kooperationspartner, die Stadtöffentlichkeit sowie alle Interessierten erhalten die Möglichkeit, die besondere Lern- und Gemeinschaftskultur der HfGG kennenzulernen und mit Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen.

Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung verbindet gesellschaftliche Praxis, wissenschaftliche Reflexion und konkrete Gestaltungsperspektiven. Lernen und Forschen finden dabei in engem Austausch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, sozialen Bewegungen und unternehmerischen Experimenten statt. Der Campustag macht diese Verbindung sichtbar.

Zum Programm gehören unter anderem Schnuppermöglichkeiten, Talks (so etwa zur Aufgabe von Hochschule in Zeiten gesellschaftlicher Verhärtung), Dialog- und Begegnungsformate, Hausführungen durch die HfGG sowie durch das Studierendenhaus am Jesuitenplatz, ein Pop-up-Kino in Kooperation mit ‚Filme für die Erde‘, dem BUND Koblenz und dem WWF sowie ein Live-Konzert zum Abschluss des Tages.

Ein besonderer Programmpunkt am Vormittag ist die feierliche Verabschiedung der Hochschulgründerin Prof. Dr. Silja Graupe aus dem Amt der Präsidentin. Sie bleibt der Hochschule weiterhin als Professorin verbunden. Zugleich markiert der Campustag einen Übergang in der Entwicklung der Hochschule, nachdem Prof. Dr. Lars Hochmann vor wenigen Wochen die neue Präsidentschaft übernommen hat.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdaten

Campustag 2026 – Tag der offenen Tür

30. Mai 2026 | 10:00–18:00 Uhr

Hochschule für Gesellschaftsgestaltung

Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz