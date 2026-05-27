Das Bibliotheksteam heißt am Donnerstag, 28. Mai, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek Koblenz willkommen. Präsentiert wird eine sogenannte Koffergeschichte, die an das Bilderbuch „Der Ernst des Lebens“ von Sabine Jörg angelehnt ist und dabei Erzählen, Bewegung und Puppenspiel vereint.

Clara freut sich auf die Schule und fragt sich „Wie wird das wohl sein?“. Alle aus der Familie sprechen vom Ernst des Lebens. Doch Clara rätselt immer wieder, was damit gemeint sein könnte.

Die Koffergeschichte richtet sich vor allem an angehende Schulkinder. Vorgelesen wird ab 16 Uhr im Forum Confluentes. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das Erdgeschoss der StadtBibliothek am Zentralplatz.