Das Bibliotheksteam heißt am Donnerstag, 7. Mai, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Weil ich dich lieb hab, kleiner Bär“ von David Bedford.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz.