Städtische Veranstaltungsreihe führte in die RömerWelt Rheinbrohl

Mit einem Ausflug in die RömerWelt am Caput Limitis in Rheinbrohl haben die „Veranstaltungen 67+“ der Stadt Neuwied ihr Programm um ein besonderes Angebot erweitert. Zusammen ging es bequem im Bus zur Erlebniswelt am Limes. Die teilnehmenden Neuwiederinnen und Neuwieder nutzten die Gelegenheit, Geschichte vor Ort zu erleben und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Frank Wiesenberg, Geschäftsführer der RömerWelt, erhielten die Gäste eine moderierte Führung durch das Museum. Neben spannenden Einblicken in das Leben zur Römerzeit bildete die anschauliche Schmiedevorführung einen echten Höhepunkt. Im Anschluss stand das Miteinander im Vordergrund: Bei Mulsum – einem römischen Würzwein – sowie Kaffee und „Limeskuchen“ nutzten viele die Gelegenheit zum Austausch. Thomas Kagelmann begleitete diese schöne Auszeit musikalisch. Im Anschluss genossen die Teilnehmenden das Wetter auf der ansprechenden Außengelände: Bei herrlichem Sonnenschein wurde Boule gespielt, ein Memory ausprobiert oder einfach die Umgebung für ein gutes Gespräch genutzt.

Mit dem Ausflug nach Rheinbrohl ergänzte die Stadt Neuwied die Reihe „67+“, bestehend aus verschiedenen Feiern und Kulturangeboten für ältere Deichstädter, bewusst um ein neues Format. „Die positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass dieser Ansatz gut angenommen wird“, berichtet Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing. Als Nächstes darf sich die Zielgruppe auf eine Schiffstour freuen. Details werden in Kürze bekanntgegeben.

BUZ 1: Bei herrlichem Sonnenschein genoss die Gruppe auch die Außenanlagen der RömerWelt Rheinbrohl.

(Fotos: Susanne Thiele)