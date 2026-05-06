Eintritt frei am 17. Mai

Seit 1978 wird immer am zweiten oder dritten Sonntag im Mai der Internationale Museumstag gefeiert. Auch die Neuwieder Stadtgalerie Mennonitenkirche beteiligt sich in diesem Jahr am Aktionstag und lädt am Sonntag, 17. Mai, unter dem Motto „Museen vereinen eine gespaltene Welt“ in das ehemalige Gotteshaus in der Schloßstraße 2 ein. Der Eintritt in die Galerie ist an diesem Tag für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Zu sehen ist aktuell die Ausstellung „Zeitabdrücke“ des Künstlers Björn Drenkwitz, der sich in seinen Arbeiten intensiv mit Zeit und Vergänglichkeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher, historischer und politischer Themen auseinandersetzt. Im Rahmen des Museumstags bietet Jael Behr, wissenschaftliche und kuratorische Assistenz des Künstlers, um 14 Uhr eine exklusive Führung durch die Ausstellung an. Dabei gibt sie Einblicke in die Entstehung der Werke und beleuchtet die inhaltlichen Hintergründe von Drenkwitz’ künstlerischem Schaffen.

Zudem lädt die Galerie den ganzen Tag über zu einer kreativen Kunst-Aktion im Dachstudio ein: Gemeinsam wird das Bild eines Pfaus – dem Wappentier von Neuwied – gestaltet, das im Einklang mit der Stadtgeschichte für Vielfalt, Offenheit und Miteinander steht. Die Stadtgalerie Mennonitenkirche hat am Internationalen Museumstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt, Führung und Workshop sind an diesem Tag kostenfrei.