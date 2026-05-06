Jubiläumsausgabe lockt mit 17 Fahrgeschäften und vielfältigem Rahmenprogramm

Manche suchen den Adrenalinschub und lieben es, wenn ihnen der Fahrtwind ins Gesicht pustet und die Haare zerzaust, andere schätzen das gesellige Zusammenkommen mit langjährigen Freunden, das Knüpfen neuer Bekanntschaften und das Zelebrieren altbekannter Traditionen. Eines ist klar: Auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes – einem der größten und traditionsreichsten Volksfeste am Mittelrhein – kommen von Freitag, 22. Mai, bis Dienstag, 26. Mai, alle Besucherinnen und Besucher voll auf ihre Kosten. Weil mit dem 150. Geburtstag ein ganz besonderes Veranstaltungsjubiläum ins Haus steht, haben die neue Platzmeisterin Jennifer Ackermann vom Neuwieder Stadtmarketing und die Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes extra groß aufgefahren. Neben 17 Fahrgeschäften für Groß und Klein und mehr als 50 Reihengeschäften, wie Verkaufs- oder Spielständenocken als besondere Highlights eine Freifahrt-Aktion zur Eröffnung und der historische Jahrmarkt mit traditionellen Kirmesattraktionen.

Gewinnspiel, Freifahrten, Traditionsprogramm: Fünf Tage Kirmesvergnügen

Nicht nur den für das Volksfest namensgebenden Neuwieder Ortsteil versetzt die Heddesdorfer Pfingstkirmes fünf Tage lang in einen feierlichen Ausnahmezustand. Auch über die Stadtteil- und Stadtgrenzen hinaus ist die traditionsreiche Kirmes ein echter Besuchermagnet für Jahrmarktfans. Im Jubiläumsjahr hat die Neuwieder Großveranstaltung neben traditionellen Programmpunkten, die zur Pfingstkirmes einfach dazu gehören, auch spannende Neuerungen in petto. Der erste Kirmestag steht ganz im Zeichen des Jubiläumsgewinnspiels: Wer am Freitag zwischen 15 und 23.59 Uhr bei insgesamt zehn teilnehmenden Fahr- oder Spielgeschäften einen Stempel sammelt und seine Gewinnspielkarte vor Mitternacht in den Briefkasten am Marktmeister-Büro einwirft, hat die Chance ein Frühstück im Riesenrad für zwei Personen am Pfingstmontag zu gewinnen. Am Samstag erfolgt nach dem großen Festumzug durch Heddesdorf die feierliche Eröffnung des Kirmesplatzes um 16 Uhr durch Oberbürgermeister Jan Einig. Danach heißt es schnell sein, denn im Anschluss bieten alle Fahrgeschäfte anlässlich des Jubiläums eine Viertelstunde lang Freifahrten an. Den würdigen Abschluss des Kirmessamstages bildet das traditionelle Höhenfeuerwerk, das gegen 22.30 Uhr den Himmel über dem Festplatz in bunten Farben erstrahlen lässt.

Der Pfingstsonntag lädt von 11 bis 16 Uhr zu Entdeckungen und geselligem Beisammensein im Römerlager auf dem Kirchplatz der Evangelischen Kirche Heddesdorf ein. Auf der Kirmeswiese sorgt ab 18 Uhr die beliebte Band „Ohne Filter“ beim traditionellen Neuwieder Abend für ausgelassene Stimmung. Zu den Höhepunkten am Pfingstmontag gehört neben dem Frühstück im Riesenrad der Ökumenische Gottesdienst um 10 Uhr inmitten des historischen Jahrmarktes auf dem Festplatz. Am abschließende Vadderdach ist mit dem traditionellen Wettritt der Pfingstreiter um 10 Uhr an der Bimsstraße, dem Vormittag der Inklusion mit reizarmer Kirmes ab 11 Uhr und dem Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften zwischen 13 und 22 Uhr noch einmal für ein volles Programm gesorgt.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes feiert vom 22. bis zum 26. Mai fünf Tage lang 150-jähriges Jubiläum und lädt dazu alle kleinen und großen Kirmesfans auf die große Kirmeswiese an der Andernacher Straße ein. Am Freitag drehen die Fahrgeschäfte von 15 bis 24 Uhr ihre Runden, am Samstag verwandelt sich der Festplatz von 13 bis 24 Uhr in ein buntes Kirmestreiben. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag kann die Kirmes zwischen 11 und 24 Uhr in vollen Zügen genossen werden. Zum Abschluss sind alle Kirmesgeschäfte am Dienstag noch einmal von 13 bis 22 Uhr geöffnet – dann zu vergünstigten „Familientags“-Preisen. Neben den üblichen Parkplätzen stehen in diesem Jahr zusätzliche Stellflächen in der Rasselsteiner Straße in Höhe der Hausnummer 66 zur Verfügung.

Um die Pfingstkirmes in Zukunft noch besser zu machen und die Wünsche und Vorstellungen der Besucherinnen und Besucher direkt einzubeziehen, freut sich Platzmeisterin Jennifer Ackermann über das Feedback der Kirmesgänger zur Großveranstaltung. Ihre Rückmeldung darüber, wie ihnen die diesjährige Pfingstkirmes gefallen hat, welche Verbesserungsvorschläge sie noch haben oder was unbedingt beibehalten werden muss, können alle Besucher über den QR-Code auf dem Gewinnspiel-Flyer oder über das Online-Formular auf der Webseite der Stadt Neuwied unter www.neuwied.de/pfingstkirmes abgeben. Hier sind auch alle Informationen sowie das gesamte Rahmenprogramm der Heddesdorfer Pfingstkirmes zu finden.